Gol Ronaldo | la prima volta di CR7 | tutto facile per il portoghese VIDEO

Il primo Gol di Cristiano Ronaldo in Serie A : Ha segnato il momentaneo 1 a 0 in Juventus-Sassuolo, ribattendo in rete a pochi centimetri dalla linea un pallone vagante The post Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A appeared first on Il Post.

Finalmente è arrivato! Cristiano Ronaldo segna il suo primo Gol con la Juventus : il regalo del Sassuolo è incredibile [VIDEO] : Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus: Ferrari rischia l’autogol colpendo il palo nella propria porta, CR7 deve solo appoggiare in rete Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus. La rete, va detto, è fra le più facili della sua carriera! Pasticcio della difesa del Sassuolo, con Ferrari che nel tentativo di liberare (?) l’area di rigore colpisce di ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse 4^ giornata : Ronaldo e l'appuntamento con il primo Gol : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse, le previsioni sulla quarta giornata del campionato. Si parte sabato 15 settembre con tre partite, domenica e lunedì il resto del programma(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Juve-Sassuolo - Cristiano Ronaldo cerca il primo Gol in campionato : Non vedono l'ora di vederlo, non smettono di chiedersi come sarà la prima volta. Un sentimento che accomuna gran parte dei tifosi juventini, confortati da una classifica senza macchie ma con uno ...

Juventus - Ronaldo-Mandzukic : i soci del Gol : ... ma Mandzukic conosce quella sensazione che qualsiasi attaccante prova quando non segna da tre partite, nelle quali - oltretutto - si è attesi da mezzo mondo. Leggi l'articolo completo sull'edizione ...

Juventus - Allegri sicuro : “Ronaldo domani farà Gol” : “Non mi aspetto da Ronaldo né più né meno di quello che ha fatto nelle prime tre partite. Tutti aspettavano Ronaldo e ha fatto gol Mandzukic, ma ha lavorato bene e credo che domani farà gol e si sbloccherà”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus impegnata allo Stadium contro il Sassuolo.L'articolo Juventus, Allegri sicuro: “Ronaldo domani farà gol” sembra ...

Bookie - Gol Ronaldo con Sassuolo quotato a 1 - 35 : Le rivali latitano e la Juventus è sempre più padrona del campionato. Ne sono convinti anche gli analisti SNAI, che per la gara di domenica all’Allianz Stadium fra i bianconeri e il Sassuolo, hanno allargato al massimo la forbice tra i segni «1» e «2», malgrado la classifica parli di un teorico scontro al vertice, tra prima e seconda. La vittoria dei campioni d’Italia è a 1,21, il blitz di un Sassuolo fin qui sorprendente vale ...

Juventus-Sassuolo - i bookie credono nel Gol di Cristiano Ronaldo : le quote : Il primo gold i Cristiano Ronaldo in campionato? Le quote dei bookmakers sono davvero basse Le rivali latitano e la Juventus è sempre più padrona del campionato. Ne sono convinti anche gli analisti SNAI, che per la gara di domenica all’Allianz Stadium fra i bianconeri e il Sassuolo, hanno allargato al massimo la forbice tra i segni «1» e «2», malgrado la classifica parli di un teorico scontro al vertice, tra prima e seconda. La ...

Riscatto Napoli - vittoria con la Fiorentina a 1.62. Ronaldo - arriva il primo Gol : a 1.40 la rete al Sassuolo. Su Sisal Matchpoint si punta anche su come segnerà CR7 : Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla prima vittoria stagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint ...

Quando arriverà il 1° Gol di Cristiano Ronaldo? Le quote folli : Sassuolo “favorito” - rete col Napoli a 35 : Cristiano Ronaldo e le quote per quanto concerne il suo primo gol da calciatore della Juventus, i quotisti si scatenano La prima rete in Serie A di Cristiano Ronaldo è diventata una questione di stato. Un evento così atteso non può non attirare l’attenzione dei bookmakers i quali hanno quotato la prima rete di CR7 in bianconero. In particolare gli esperti di Snai, hanno valutato come la rete contro il Sassuolo nel prossimo weekend ...

Ct Portogallo : “Ronaldo? Aspettate e vedrete che farà tanti Gol” : “Aspettate e vedrete che farà tanti gol”. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia, si esprime così sul difficile avvio di stagione del 5 volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol dopo tre giornate di Serie A. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Napoli - Albiol : “difficile per Ronaldo fare 40 Gol” : “Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna”: lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che sottolinea come l’arrivo di CR7 ”il calcio ne ha guadagnato e ora c’è molto più interesse per la competizione”. Albiol si è poi detto soddisfatto per la convocazione in nazionale dopo una assenza di tre anni: ...

Roberto Donadoni : "Le critiche a Ronaldo senza Gol? C'è una superficialità deprimente" : L'ex allenatore del Bologna parla del nuovo ciclo azzurro e giudica le prime giornate di serie A: 'Troppo presto per trarre conclusioni, manca la pazienza. Insensato drammatizzare le sconfitte di ...

