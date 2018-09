Giusy Ferreri vince il Wind Summer Festival | tutti i premi assegnati

#WindSummerFestival – Finale del 16 settembre 2018 – Con Ilary Blasi. Vince “Amore e capoeira” di Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

CANZONE DELL'ESTATE - WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Il vincitore? Favoriti Thegiornalisti e Giusy Ferreri : Vincitore WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la CANZONE DELL'ESTATE? In pole ci sono i Thegiornalisti e Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, ma non mancano le sorprese.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:31:00 GMT)

TAKAGI & KETRA - Giusy FERRERI/ Video “Amore e Capoeira” - un altro successo dell’estate (Wind Summer Festival) : TAKAGI & KETRA, coadiuvati da GIUSY FERRERI, saranno tra i protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival, con la canzone Amore e Capoeira, nuova hit dell'estate(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:22:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Guendalina Tavassi imita Giusy Ferreri VIDEO : Guendalina Tavassi ha imitato Giusy Ferreri nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Guendalina Tavassi imita Giusy Ferreri Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

GUENDALINA TAVASSI È Giusy Ferreri / Il suo è il percorso più complicato? (Tale e quale show 2018) : GUENDALINA TAVASSI è pronta per mettersi alla prova nella nuova edizione "Tale e quale show", il programma condotto da Carlo Conti al via venerdì 14 settembre, in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Kamikaze di Eminem primo in classifica Fimi del 7 settembre spodesta Ariana Grande - Giusy Ferreri resiste tra i singoli : Eminem primo in classifica Fimi del 7 settembre col nuovo album Kamikaze: il verdetto delle rilevazioni sulle vendite dell'ultima settimana è tanto prevedibile quanto inevitabile. Lanciando senza preavviso il nuovo disco in studio lo scorso 31 agosto, il rapper di Detroit si è assicurato un riscontro di pubblico ingigantito dall'effetto sorpresa, già utilizzato prima di lui da artisti del calibro di Beyoncé e Rihanna. Kamikaze, che arriva ...

Vincitore Power Hits Estate 2018 : il trionfo di Loredana Bertè e Giusy Ferreri : Ieri sera all'Arena di Verona si è tenuta la serata finale del Power Hits Estate 2018, il concorso che viene indetto ogni anno da RTL 102.5 e Radio Zeta per decretare la canzone tormentone dell'Estate. Un evento che per certi versi ricorda le mitiche serate finali del Festivalbar dalla splendida cornice dell'Arena di Verona e che ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori. L'Arena, infatti, era sold out e in tantissimi hanno to la serata ...

Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate da Giusy Ferreri e Loredana Bertè a Negramaro e Nek : Sono stati svelati Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata-evento finale che si è tenuta all'Arena di Verona lunedì 3 settembre 2018. Sul palco si sono esibiti alcuni degli artisti italiani ed internazionali in radio nei mesi estivi con una canzone apprezzata dal pubblico italiano e sono stati assegnati premi speciali prima del trofeo conclusivo assegnato alla Power Hit dell'Estate 2018. Ad aggiudicarsi il ...

Vincitore Power Hits Estate 2018 : il trionfo di Loredana Bertè e Giusy Ferreri : Ieri sera all'Arena di Verona si è tenuta la serata finale del Power Hits Estate 2018, il concorso che viene indetto ogni anno da RTL 102.5 e Radio Zeta per decretare la canzone tormentone dell'Estate. Un evento che per certi versi ricorda le mitiche serate finali del Festivalbar dalla splendida cornice dell'Arena di Verona e che ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori. L'Arena, infatti, era sold out e in tantissimi hanno seguito la ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Le nozze a Pomeriggio 5 : costi da capogiro e gli auguri di Giusy Ferreri : Protagonista del Matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni un amico del rapper, tale Ceskiello, che con la sua ironia ha intrattenuto gli ospiti fino a tarda notte.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok insieme agli sposi. E la futura moglie balla sul tavolo : È proseguita tutta la notte la festa tra gli invitati al Matrimonio e i futuri sposi Chiara Ferragni e Fedez a Noto, a Palazzo Nicolaci. Tra i numerosi ospiti anche Giusy Ferreri, che ha cantato Roma-Bangkok insieme alla blogger e al rapper. Video: Instagram/mazzz.andrea.mazzali L'articolo Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok insieme agli sposi. E la futura moglie balla sul tavolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giusy Ferreri AL PARTY DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Video - canta 'Amore e Capoeira' e 'Roma Bangkog" : Ospite del PARTY prenuziale di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, GIUSY FERRERI si è esibita a tarda notte nei suoi tormentoni tra i quali 'Roma Bangkok e 'Amore e Capoeira'.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:41:00 GMT)

"L'esibizione di Giusy Ferreri insulta Aretha Franklin". L'omaggio della cantante non convince : Tutto è iniziato con una serata organizzata a Riccione per rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto 2018. A partecipare grandi nomi della musica italiana, tra cui Giusy Ferreri chiamata a cantare Think, canzone inclusa nella colonna sonora del film The Blues Brothers, e I say a little prayer.La Ferreri ha però scatenato polemiche ed ironie sui social network, dovute anche al fatto che la sua ...