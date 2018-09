Giorgio Mastrota e le televendite | imbarazzo privato | ' Mio figlio l' altro giorno mi ha

Giorgio MASTROTA/ "Mi hanno proposto il Gf - l'Isola e Pechino : ho detto no - prima le televendite" : GIORGIO MASTROTA è se stesso nella serie tv Fox Romolo+Giuly. "Non proprio me stesso", precisa a Davide Maggio, "sul web me ne hanno dette di ogni". Tutta colpa di certe televendite…(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Giorgio Mastrota a DM : «In Romolo+Giuly sarò mefistofelico. Mi hanno proposto di fare Isola - GF Vip e Pechino - ma non volevo perdere le televendite» : Giorgio Mastrota Il Giorgio Mastrota che non ti aspetti. In Romolo + Giuly, la nuova serie tv in onda su Fox da lunedì 17 settembre, il conduttore tv e “re del materasso in offerta” ha interpretato se stesso con sarcasmo, indossando i panni di un alter ego perfido e senza scrupoli. Un ruolo chiaramente dissacratorio, che però – alla vigilia della messa in onda e alla visione di alcuni promo – non tutti hanno capito. Ai ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Giorgio Mastrota - insulti per lo spot di Romolo + Giuly : ‘Sono un bravo padre di famiglia’ : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Giorgio Mastrota - insulti per lo spot di Romolo + Giuly : ‘Sono un bravo padre di famiglia’ : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Giorgio Mastrota - pioggia di insulti per lo spot di Romolo + Giuly : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

Giorgio Mastrota/ L'elisir di lunga vita? "Dormire sui miei materassi" (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota si prepara a un grande ritorno in tv. Oggi sarà ospite del Maurizio Costanzo Show dove parlerà della gioia di essere diventato nonno grazie alla figlia Natalia Jr(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Giorgio MASTROTA/ La gioia di diventare nonno grazie a Natalia Jr (Maurizio Costanzo Show) : GIORGIO MASTROTA si prepara a un grande ritorno in tv. Oggi sarà ospite del Maurizio Costanzo Show dove parlerà della gioia di essere diventato nonno grazie alla figlia Natalia Jr(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Giorgio Mastrota dalle televendite alla serie tv Romolo + Giuly con Fortunato Cerlino : “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole” racconta così Giorgio Mastrota, 54 anni, all’Ansa la nuova avventura tv che lo vedrà coinvolto. Dopo 20 anni di televendite, quattro figli di cui l’ultimo nato a dicembre e un nipotino ...

Giorgio Mastrota torna in tv dopo 20 anni di televendite : ecco cosa farà : Ha occupato i nostri schermi per 20 anni con le televendite e il suo gran sorriso, l’amore con Natalia Estrada, poi la separazione e un’altra vita. Giorgio Mastrota ci ha sempre sorpresi e non sembra voler smettere di farlo. Lui, che è il re delle televendite, dei messaggi promozionali che facevano da intermezzo ai programmi delle reti Mediaset nel anni 80 e 90, approda dopo 20 anni al piccolo schermo con un’attesa serie tv. Il ...

Giorgio Mastrota - il ritorno in tv dopo 20 anni di televendite : «La mia rivincita». Ecco cosa farà : Ha venduto di tutto, dai materassi alle pentole passando per le docce o le poltrone e in 20 anni Giorgio Mastrota è stato soprannominato giustamente il re delle televendite , ma ora per l'ex marito di ...

Giorgio Mastrota “choc”. Dopo 20 anni di televendite - è “finito” così. Nessuno lo avrebbe mai immaginato : Prima era un conduttore di tutto rispetto. Lavorava moltissimo in televisione. Poi, però, qualcosa è cambiato nella vita di Giorgio Mastrota. Dopo la rottura con la ex moglie Natalia Estrada per lui, però, tutto è cambiato. Niente più televisione, nel senso di “niente più conduzioni televisive”. Per lui solo televendite. Le fa bene, per carità. Ma perché deve fare solo televendite? A Nessuno sembra giusto anche perché Mastrota è sempre stato uno ...