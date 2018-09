Giorgio Manetti rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne | “Clima di malafede”

Giorgio Manetti criticato da un ex cavaliere del Trono Over : “Sei arrogante” : Trono Over di Uomini e Donne: è scontro tra Giorgio Manetti e Giuliano Giuliani Nonostante Giorgio Manetti non faccia più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne pare continuare a far molto parlare di sè. Difatti nella prima puntata del dating show quotidiano di Canale 5 andata in onda su Canale 5 Lunedì scorso l’opinionista Gianni Sperti gli ha lanciato qualche bella frecciatina, che ha creato polemiche infinite sui ...

Oggi in onda la puntata del trono over. Maria De Filippi : “Giorgio Manetti ha lasciato definitivamente il programma” Ecco il perchè! : La nuova edizione di Uomini e Donne riparte dal trono over, andato in onda nella puntata del 10 settembre 2018. Lo studio si è immediatamente accorto dell’assenza di uno dei grandi protagonisti delle passate stagioni, Giorgio Manetti. È stata Maria De Filippi a spiegare brevemente i motivi della sua assenza. Giorgio avrebbe scelto di non partecipare alle registrazioni del programma dopo essersi sentito attaccato, a suo avviso senza motivo. ...

Giorgio Manetti via da Uomini e Donne per colpa di Gianni Sperti : Uomini e Donne: Giorgio Manetti assente per colpa di Sperti Maria De Filippi è tornata in con la nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5. Tra il parterre maschile del Trono Over è spiaccata l’assenza di Giorgio Manetti. Il fiorentino ha deciso di mantere la sua parola a quanto annunciato nelle ultime puntate della scorsa stagione del dating sentimentale quando promise che non sarebbe più tornato in studio. La conduttrice ha ...

Giorgio Manetti assente a Uomini e Donne : nuovo lavoro dal 17 Settembre : Uomini e Donne, Giorgio Manetti non torna al Trono Over: grandi novità dal 17 Settembre È cosa ufficiale da svariate settimane ormai. Giorgio Manetti non tornerà più al Trono Over di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere del parterre maschile si è ritirato dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo diversi anni, l’uomo ha deciso […] L'articolo Giorgio Manetti assente a Uomini e Donne: nuovo lavoro dal 17 Settembre proviene da ...

