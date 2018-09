Giorgia Lucini è incinta | il tenero annuncio su Instagram

Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati : la dedica di Giorgia Lucini : Il matrimonio di Gracia De Torres e Daniele Sandri : gli auguri di Giorgia Lucini Gracia De Torres e Daniele Sandri sono ufficialmente marito e moglie! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il giocatore di basket si sono sposati in Andalusia, in Spagna, terra natale della sposa. Entrambi vestiti di bianco, Gracia e Daniele sono convolati […] L'articolo Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati : la dedica di Giorgia ...

Andrea Damante "traditore" seriale?/ Giorgia Lucini non ha dubbi : "Eravamo in pausa e lui pensava al trono" : Giulia De Lellis non le ha mai mandate a dire e le parole di Giorgia Lucini su Andrea Damante potrebbero aprire un altro caso fatto di video social e accuse. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:43:00 GMT)