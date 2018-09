GIORGIA LUCINI E FEDERICO LOSCHI ASPETTANO UN FIGLIO Sarai il bambino più amato

GIORGIA LUCINI è incinta - il tenero annuncio su Instagram : Giorgia Lucini e il suo compagno Federico, si preparano a diventare mamma e papà. L’annuncio della dolce attesa è arrivato sui social e a darlo è stata proprio l’ex tronista. Con una foto in cui lei è in piedi, con il pancino scoperto, e il fidanzato le bacia la pancia, Giorgia Lucini condivide la grande gioia con tutti i followers. --La dedica, accanto a quella foto, però, non è solo per il ‘fagiolino’ nella sua pancia, ma anche per l’uomo che ...

Uomini e Donne news - GIORGIA LUCINI incinta : l’annuncio che commuove : news Uomini e Donne, Giorgia Lucini diventa mamma: l’annuncio ufficiale Giorgia Lucini è pronta a diventare mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato la notizia della sua gravidanza attraverso il proprio profilo Instagram. La bellissima ragazza è infatti pronta a mettere al mondo il suo primo figlio. Prima ancora che iniziassero a circolare […] L'articolo Uomini e Donne news, Giorgia Lucini incinta: ...

Lara Rosie Zorzetto - Bianca Atzei e GIORGIA LUCINI dalla sua parte/ Single Rita nel mirino (Temptation Island) : Bianca Atzei scrive a Lara Rosie Zorzetto su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la Single Rita Cardinale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati : la dedica di GIORGIA Lucini : Il matrimonio di Gracia De Torres e Daniele Sandri: gli auguri di Giorgia Lucini Gracia De Torres e Daniele Sandri sono ufficialmente marito e moglie! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il giocatore di basket si sono sposati in Andalusia, in Spagna, terra natale della sposa. Entrambi vestiti di bianco, Gracia e Daniele sono convolati […] L'articolo Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati: la dedica di Giorgia ...

Andrea Damante - GIORGIA LUCINI svela un retroscena sull’ex : "E' stata una grande delusione" : A distanza di anni dalla loro relazione, l'ex di Manfredi Ferlicchia fa una confessione importante riguardo ad Andrea...

Andrea Damante - GIORGIA LUCINI svela un retroscena sull’ex : "E' stata una grande delusione" : Giorgia Lucini, rivelazione su Andrea Damante Giorgia Lucini, diventata un volto noto grazie a Uomini e Donne e a Temptation...

Andrea Damante "traditore" seriale?/ GIORGIA LUCINI non ha dubbi : "Eravamo in pausa e lui pensava al trono" : Giulia De Lellis non le ha mai mandate a dire e le parole di Giorgia Lucini su Andrea Damante potrebbero aprire un altro caso fatto di video social e accuse. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:43:00 GMT)