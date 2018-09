Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale dopo incidente in casa

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale - salta la sua presenza a Domenica In. Ecco le sue prime parole : 'Sono ancora in ospedale per accertamenti, ma sto bene'. C'era grande attesa per la presenza di Gina Lollobrigida a Domenica In . Eppure, nella seconda parte del varietà Domenicale di Rai Uno, Mara ...

Gina Lollobrigida - MALORE PRIMA DI DOMENICA IN : RICOVERATA IN OSPEDALE/ "Ero preoccupata e molto agitata" : GINA LOLLOBRIGIDA, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (DOMENICA In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:31:00 GMT)

“No!!”. Notizia choc - Gina Lollobrigida in ospedale. Ricoverata adesso - l’annuncio in diretta TV a Domenica In : Gina Lollobrigida è diventata, negli ultimi anni, un’habitué dei salotti televisivi. Spesso ospite in studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live per parlare dei drammi della sua vita privata. Come ben si sa, infatti, la Lollo non ha ottimi (ed è un eufemismo, ndr.) rapporti con il figlio. In numerose interviste del passato la Bersagliera ha sempre detto, con rammarico, che il figlio non ha mai voluto farle da assistente, accompagnarla ...

Gina Lollobrigida in ospedale : annuncio in diretta a Domenica In : Domenica In, Gina Lollobrigida assente da Mara Venier: attrice in ospedale Colpo di scena del tutto inaspettato nella prima puntata di Domenica In. Mara Venier aveva invitato in studio la grandissima Gina Lollobrigida. Un brutto imprevisto ha però mandato tutto all’aria. La nota e amatissima attrice si è infatti vista costretta a non presentarsi in […] L'articolo Gina Lollobrigida in ospedale: annuncio in diretta a Domenica In ...

Gina Lollobrigida in ospedale - l’annuncio in diretta tv : L’attrice doveva essere tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In, ma per un imprevisto è finita al pronto soccorso

Malore per Gina Lollobrigida : portata in ospedale - salta l'intervista a Domenica In : Colpo di scena oggi nel corso della prima diretta di Domenica In, lo storico contenitore del dì di festa di Raiuno condotto nuovamente da Mara Venier. La conduttrice veneta questo pomeriggio era pronta ad accogliere in studio anche la sua grande amica Gina Lollobrigida, la quale doveva raccontarsi in una lunga intervista esclusiva. Nel corso della diretta, però, la Venier ha annunciato che la Lollobrigida non ci sarebbe stata perché poco prima ...

Gina Lollobrigida ricoverata : Mara Venier interrompe Domenica In : Gina Lollobrigida in ospedale: la notizia della Venier a Domenica In Dopo l’intervista a Romina Power, Mara Venier ha dato un annuncio inatteso: Gina Lollobrigida è stata ricoverata in ospedale. C’era grande attesa per la presenza della grande attrice alla prima di Domenica In. Attualmente la Lollobrigida si trova al pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma per alcuni accertamenti. Andrea Piazzolla, in collegamento con la trasmissione ...

Gina Lollobrigida ricoverata dopo un incidente a casa : "Gina Lollobrigida ha avuto un incidente in casa ed è ricoverata in ospedale. Non ho ancora capito bene cosa è successo, ma spero non sia nulla di grave". A dirlo è stata Mara Venier, motivando così l'assenza dell'attrice alla puntata di oggi di Domenica In, dove Lollobrigida era attesa per un'intervista.

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale - salta la sua presenza a Domenica In : C'era grande attesa per la presenza di Gina Lollobrigida a Domenica In. Eppure, nella seconda parte del varietà Domenicale di Rai Uno, Mara Venier ha annunciato il forfait della 91enne...

Gina LOLLOBRIGIDA/ "Decisi di sposarmi perché dovevo dimenticare una violenza" (Domenica In) : GINA LOLLOBRIGIDA, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:15:00 GMT)

Domenica In/ Anticipazioni : Gina Lollobrigida e Romina Power ospiti di Mara Venier - torna anche “Il Tabellone” : Oggi dalla 14 in poi, su Rai1 torna la Domenica In di Mara Venier. Un grandissimo ritorno atteso da tutti, con ansia di dovere battere la “rivale” e amica Barbara d’Urso.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:36:00 GMT)

Gina Lollobrigida/ Mara Venier "copia" Barbara D'Urso e ospita la Lollo a Domenica In : Gina Lollobrigida, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:30:00 GMT)

VENERE IMPERIALE/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi - 14 settembre 2018) : VENERE IMPERIALE, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 14 settembre 2018. Nel cast: Gina Lollobrigida e Stephen Boyd, alla regia Jean Delannoy. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 04:50:00 GMT)

Giulia Lollobrigida positiva al doping/ Ultime notizie - sospesa la 24enne pattinatrice azzurra nipote di Gina : Giulia Lollobrigida positiva al doping. Ultime notizie, sospesa la 24enne pattinatrice azzurra nipote dell'attrice Gina. Il controllo è avvenuto lo scorso 21 luglio a Cassano(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:27:00 GMT)