Gina Lollobrigida ricoverata dopo un incidente a casa

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale - salta la sua presenza a Domenica In : C'era grande attesa per la presenza di Gina Lollobrigida a Domenica In. Eppure, nella seconda parte del varietà Domenicale di Rai Uno, Mara Venier ha annunciato il forfait della 91enne...

Gina LOLLOBRIGIDA/ "Decisi di sposarmi perché dovevo dimenticare una violenza" (Domenica In) : GINA LOLLOBRIGIDA, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:15:00 GMT)

Domenica In/ Anticipazioni : Gina Lollobrigida e Romina Power ospiti di Mara Venier - torna anche “Il Tabellone” : Oggi dalla 14 in poi, su Rai1 torna la Domenica In di Mara Venier. Un grandissimo ritorno atteso da tutti, con ansia di dovere battere la “rivale” e amica Barbara d’Urso.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:36:00 GMT)

Gina Lollobrigida/ Mara Venier "copia" Barbara D'Urso e ospita la Lollo a Domenica In : Gina Lollobrigida, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:30:00 GMT)

VENERE IMPERIALE/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi - 14 settembre 2018) : VENERE IMPERIALE, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 14 settembre 2018. Nel cast: Gina Lollobrigida e Stephen Boyd, alla regia Jean Delannoy. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 04:50:00 GMT)

Giulia Lollobrigida positiva al doping/ Ultime notizie - sospesa la 24enne pattinatrice azzurra nipote di Gina : Giulia Lollobrigida positiva al doping. Ultime notizie, sospesa la 24enne pattinatrice azzurra nipote dell'attrice Gina. Il controllo è avvenuto lo scorso 21 luglio a Cassano(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:27:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Foto : dai complimenti di Gina Lollobrigida alle critiche dei fan : BELEN RODRIGUEZ continua a dividere i social, Foto: dopo le critiche dei fan per le Foto del lato B, per la showgirl arrivano i complimenti di Gina Lollobrigida.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 05:39:00 GMT)