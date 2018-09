Genova | raccolta fondi tra i lavoratori di Autostrade | è polemica

"Genova nel cuore" - la Serie A si muove : maglietta e raccolta fondi : "In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova - dichiara il Presidente della Lega Serie A...

La serie A in campo per Genova - maglia e raccolta fondi : Roma, 22 ago., askanews, - 'Genova nel cuore': ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre di serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di ...

Crollo del ponte a Genova - Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti : 'Il Centro Italia per ripartire punta su iniziative di territorio come la Borsa del Turismo 3 Crollo del ponte a Genova, Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti Dalle ...

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Crollo Ponte Genova : disponibile il CC per la raccolta fondi - Confetra pronta a collaborare : “Al dolore associamo la nostra piena disponibilita’ a collaborare, come gia’ sta avvenendo localmente, anche su scala nazionale ad una apposita Unita’ di Crisi che siamo certi il Governo vorra’ promuovere per affrontare le incalcolabili conseguenze trasportistiche, economiche e logistiche, che questa sciagura comporta e comportera’ nei prossimi mesi”. Cosi’ in una nota Nereo Marcucci, presidente ...