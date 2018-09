Genova | altri 60 potenziali indagati Sensori sui monconi ponte Toti preme su Roma

Genova : altri 60 potenziali indagati. Toti in pressing su Roma : 60 nomi fra i quali potrebbero emergere altri indagati per il crollo del ponte; installati i sensori per monitorare la stabilità dei due tronconi del Morandi. Il governatore della Liguria al Governo: '...

Boccia : 'Evitare conflitti istituzionali su Genova - altrimenti si blocca la città' : Torino - 'Vanno evitati conflitti istituzionali per la ricostruzione del ponte di Genova perché allungherebbero i tempi in modo incredibile. Serve un senso di responsabilità da parte di tutti. La ...

Altri scricchiolii - ridisegnata zona rossa Martina a Genova : Giustizia per la città : Primi contributi a sfollati. Cozzi: «Degrado troncone di ponente è lo stesso che aveva la struttura prima del crollo». Dal Miur 2,8 milioni per gli studenti sfollati

Ponte Genova - gli altri due piloni saranno abbattuti. Preoccupa il meteo : "Nelle ultime ore si è presa la decisione che i due piloni ancora in piedi saranno entrambi abbattuti". Raul Giampedrone, assessore ligure alla Protezione Civile, ha annunciato ufficialmente all'emittente genovese Primocanale che i due piloni rimasti di Ponte Morandi, est e ovest, saranno abbattuti per consentire la ricostruzione del viadotto. Intanto, mentre in una nota Autostrade per l'Italia esprime il suo cordoglio per le vittime e conferma ...

Crollo Genova - consegnati altri 6 alloggi alle famiglie sfollate : Genova, 21 ago., askanews, - A Genova continua la consegna dei nuovi alloggi alle famiglie sfollate a seguito del Crollo di Ponte Morandi. Dopo i cinque appartamenti consegnati ieri, l'assegnazione di ...

Genova - Salvini : votai rinnovo ad Autostrade ma altri non vigilarono : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ammesso di aver votato il rinnovo delle concessione ad Autostrade e ha poi puntato il dito su chi doveva vigilare. "La norma, votata anche da ...

Genova applaude i pompieri. Salvini : "Ne assumiamo altri 1.500" : Il video fa venire i brividi. I pompieri, i soccorritori, gli eroi che hanno tirato fuori dalle macerie del ponte di Genova i vivi e, purtroppo, i corpi dei tanti (troppi) morti. A loro i genovesi che si trovavano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Stato per le vittime del viadotto Morandi hanno riservato un lungo e caloroso applauso. Un ringraziamento sentito, che non è sfuggito a chi si trovava lì.Matteo Salvini, sulla sua pagina ...

Crollo ponte Genova : dal Cdm decisi i contributi. Toti : altri 28 - 5 mln per Genova : "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il Crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa ...

