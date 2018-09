Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari | “20′ imbarazzanti! Higuain? Ecco

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018) Le parole diildi questa sera delcontro il: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatorinon troppo soddisfacente per il, questa sera a. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete dicon la maglia del. “I primi 20’ sono stati imbarazzanti, dobbiamo migliorare nell’approccio, che è un problema che ci portiamo dietro da tempo. Male a livello tattico e mentale, non riuscivamo a giocare e abbiamo rischiato anche di prendere il secondo. Molto meglio nella ripresa, ma la lettura della partita non è stata all’altezza. Se non vinci queste sfide, mi viene difficile pensare che ilpossa essere la seconda o la terza squadra di questo ...