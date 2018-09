Galaxy Note 9 la nuova colorazione argento arriverà anche in Italia?

Galaxy Note 9 prende fuoco - un altro caso batteria per Samsung? : Un Galaxy Note 9 prende fuoco e poi esplode in una borsetta di una donna mentre era in ascensore che si è riempito di fumo, da qui il panico. Da qui la causa per danni contro Samsung alla Corte Suprema del Queens, New York. Galaxy Note 9 prende fuoco: donna fa causa a Samsung Nonostante il CEO DJ Koh abbia affermato al The Korea Herald che la batteria del Galaxy Note 9 sia “più sicura che mai” e che “gli utenti non devono più ...

Samsung Galaxy Note 9 prende fuoco/ Nuovi problemi o fake news? Il caso a New York fa il giro del web : Un nuovo caso di esplosione di un dispositivo Samsung? A pochi giorni di distanza dall’evento della Apple con i Nuovi iPhone, si abbatte sull’azienda sudcoreana una nuova tegola.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Una donna dichiara che il suo Samsung Galaxy Note 9 ha preso fuoco : Un primo caso di autocombustione riportato dal New York Post vede protagonista Samsung Galaxy Note 9: ritorna il panico esplosioni dopo Galaxy Note 7? L'articolo Una donna dichiara che il suo Samsung Galaxy Note 9 ha preso fuoco proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia : In arrivo anche per l'Italia, forse, Samsung Galaxy Note 9 in una nuova colorazione. Silver, colore che dovrebbe essere molto simile se non uguale all'Arctic Silver dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che, anziché essere un'esclusiva per il mercato USA, dovrebbe arrivare anche da noi e in altri Paesi europei e non solo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti. L'articolo Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento XXU1ARH5 colpisce Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia dal 14 settembre : Nonostante il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia (insieme a tutti gli altri modelli, serigrafati e non) sia stato commercializzato da pochissimo (per la precisione dal 24 agosto in poi), è già tempo di Aggiornamento per il phablet di ultima generazione, che accoglie il pacchetto contraddistinto dalla patch di sicurezza di agosto, con PDA N960FXXU1ARH5, CSC N960FCKH1ARGD e CHANGELIST 14091311. La release, come spesso accade per i modelli ...

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...

Cancellare Galaxy Note 9 senza perdere dati : Come eliminare la cache del Samsung Galaxy Note 9 senza perdere i dati personali come foto, video, contatti e musica. Rendere più veloce il telefono Samsung.

Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8 : Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo - insieme ad AR Emoji : Con l'aggiornamento che integra le ultime patch viene passata anche l'ultima delle funzioni che segnavano la distanza tra la generazione 2017 e l'attuale L'articolo Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8: Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo, insieme ad AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera Samsung Galaxy Note 8 rivoluzionata con l’aggiornamento di settembre : attesa per S8 : Stanno arrivando in queste ore alcune conferme importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, sotto lo sguardo attento anche di coloro che hanno deciso di puntare sul Galaxy S8, se pensiamo al fatto che il loro sviluppo software in questi mesi sia sempre andato di pari passo. Tutto nasce da un nostro articolo di qualche giorno fa, quando abbiamo ipotizzato che i due modelli potessero a breve ...

Samsung Galaxy Note 9 : migliori cover e pellicole di vetro : Samsung Galaxy Note 9, il nuovo gioiellino del marchio coreano, segna definitivamente il ritorno in grande stile alla fascia business del brand. Dopo il disastro di Note 7 e il modesto successo di Note 8 infatti, sembra che stavolta sia stato realizzato un dispositivo davvero all’altezza delle aspettative. A bordo di Galaxy Note 9 troviamo un enorme display da 6.4 pollici che già mostra buona parte delle potenzialità dello smartphone. ...

Samsung si svena e fa un regalo a chi acquista un Galaxy Note 9 : Samsung lancia una promozione per fare un regalo a chi acquista un Galaxy Note 9 entro il 14 ottobre. Una microSD da 128GB per il Note 9 da 128GB e una microSD da 512GB per la versione con lo stesso quantitativo di memoria del phablet sudcoreano. Samsung raddoppia la memoria Samsung lancia una promozione per spingere le vendite del Galaxy Note 9, i timori dell’azienda sudcoreana sono noti e già prima del lancio ha dato chiari segni di ...

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy Note 9 sta iniziando a ricevere un piccolo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : come ricevere gratis una microSD fino a 512GB di capacità : Chi ha già acquistato l’ultimo phablet di punta di Samsung, il Galaxy Note 9, o chi è intenzionato ad acquistarlo, deve sapere che è in corso una promozione avviata dalla stessa azienda che consente di ricevere gratis una microSD con capacità di archiviazione fino a 512GBSamsung è solita premiare i suoi clienti con gadget o accessori associati all’acquisto di uno dei suoi prodotti di punta in commercio ed anche in questa circostanza ...