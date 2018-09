Gaffe Macron | “Sei disoccupato? Ti trovo io lavoro” Francia | sinistra all' attacco

La grandeur di Macron resa ridicola dalle Gaffe s del Tour de France : Il Tour de France 2018 è maledetto. Dopo l'aggressione a Froome, gli sputi contro il team Sky e la caduta di Nibali la Grande Boucle ha dovuto fare i conti con un'altra giornata no. Colpa della reazione sconsiderata della gendarmerie contro un gruppo di agricoltori che, all'altezza del km 30 della 16^ tappa, hanno inscenato una protesta a base di balle di fieno sparse sulla strada, repressa dalla polizia France se con l'utilizzo di gas ...

Il tricolore sbagliato - i gendarmi cadono di fronte a Macron : le Gaffe nel giorno della Bastiglia : A Parigi la tradizionale parata militare per festeggiare il 14 lugli ha avuto qualche imprevisto. Due motociclette della gendarmerie si sono urtate proprio sotto gli occhi del presidente Emmanuel Macron , e sono cadute, probabilmente perché uno dei due agenti ha calcolato male il momento dell'ingresso a Place de la Concorde.Come se non bastasse, c'è stato un apparente problema tecnico nei fumogeni con il tricolore francese degli ...

Francia - Gaffe alla parata militare. I motociclisti della gendarmerie cadono davanti a Macron : Ecco i degni eredi dell’ispettore Jaques Clouseau. Due motociclisti della gendarmerie – nel giorno della parata militare per le celebrazioni del 14 luglio – mettono in atto quello che sembra essere il più classico dei copioni della celebre commedia interpretata da Peter Sellers. Come due goffi agenti da La Pantera Rosa, cadono davanti al presidente Macron rimediando una figuraccia epica. L'articolo Francia, gaffe alla parata ...