Frutta e verdura d' artista a Pordenonelegge

Dieta antistress con Frutta - verdura e cioccolato : La Dieta antistress prevede il consumo di molte frutta e verdura durante una giornata. ecco cosa si mangia in uno schema tipo. Anche il cioccolato

Dieta della California : Frutta e verdura per dimagrire : La Dieta della California o Dieta della frutta e verdura puo' far dimagrire fino a un chilo al giorno. Dura tre giorni. Ecco cosa si mangia.

Sequestrato tir con un quintale di marijuana tra Frutta e verdura : Sequestrato un quintale di marijuana durante un posto di blocco dei carabinieri a Francofonte in provincia di Siracusa. Era nascosta in un tir.

Troppo “brutti” per essere venduti. Così si sprecano 50 milioni di tonnellate di Frutta e verdura in Europa : Di sprechi alimentari si discute da tanti anni, essendo un problema che nel corso del tempo ha raggiunto numeri impressionanti portando ogni anno a gettare nella spazzatura tonnellate di alimenti ancora commestibili. Lo spreco di queste risorse avviene in gran parte nell’ambiente domestico, ma non è escluso il processo di lavorazione e distribuzione degli alimenti con altrettanti sprechi. Tante sono le campagne di sensibilizzazione messe ...

Frutta e verdura 'brutte' - Ue scarta 50 mln tonnellate l'anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Frutta e verdura ‘brutte’ : l’Ue scarta 50 milioni di tonnellate l’anno : Oltre un terzo della Frutta e verdura coltivata in Europa non riesce mai ad arrivare negli scaffali dei negozi perché troppo ‘brutta’, di forma o dimensioni sbagliate secondo gli standard di consumatori e supermercati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dall’Universita’ di Edimburgo, che sottolinea come ogni anno circa 50 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in tutta Europa vengano scartati perche’ ...

Milano - anziani rovistano tra gli scarti di Frutta e verdura per trovare da mangiare : LaPresse, Negli ultimi anni è già accaduto in diverse città italiane. La scena che si presenta è sempre la stessa: alcune persone - per lo più anziani - che, al termine dei mercati rionali, si trovano ...

Spagna non trova importatore di Frutta e verdura alternativo a Russia - : Gli agricoltori spagnoli non sono stati in grado di trovare un mercato di sbocco alternativo a quello russo. Tale affermazione è stata fatta da Jose Maria Posancos, direttore generale di Fepex, un'...

Frutta - verdura - ma anche acqua : oggi l'umanità ha esaurito le risorse disonibili per il 2018 : Per quanto riguarda l'Italia, siamo al decimo posto tra i Paesi che consumano di più al mondo, quest'anno. Se tutti avessero il nostro quantitativo di consumo, servirebbero 2,6 pianeti. Se tutti ...

Dieta brasiliana per dimagrire fino a 5 chili : Frutta e verdura : La Dieta brasiliana può far dimagrire fino a 5 chili in dieci giorni. Si basa sul consumo di frutta e verdura. Vediamo cosa si mangia e quando.

Estate - il nutrizionista : miele nella dieta anti-afa insieme a Frutta e verdura : La voglia di muoversi e di rimettersi in forma in Estate aumenta, e i rischi di disidratazione e stanchezza sono sempre dietro l’angolo. Per prevenirli è fondamentale bere tanta acqua e scegliere alimenti ricchi di vitamine, sali minerali, carboidrati ma anche miele, alleato prezioso nella dieta anti-afa. A sostenerlo è il nutrizionista e medico dello sport Michelangelo Giampietro, che spiega: “Il miele è un prodotto naturale di ...

Tumori : consumare molta Frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...