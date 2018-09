Francia-Croazia | Finale Coppa Davis 2018 | data | programma | orari e tv

Davis - Giappone supera la Bosnia 3-0. Finale vicina per Francia e Croazia : Nel primo singolare Paire, numero 54 del mondo, ha infatti sconfitto per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. A 29 anni suonati non male come esordio in Coppa. Quindi il successo di Lucas Pouille, che ha ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : il sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal - Croazia-Usa con Cilic : Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis. Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il ...

World Group della Coppa Davis - in campo Francia-Spagna e Croazia-Usa : In quella che è l'ultima edizione con la formula 'classica' i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all'ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...

Semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Date - programma e orari. Come vederle in tv : La Coppa Davis cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico. Nel fine settimana si terranno le Semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Due sfide molto interessanti e che vedono le squadre di casa partire con i favori del pronostico. La Francia ospita la Spagna sul veloce di Lille. Una sfida condizionata dall’assenza di Rafael Nadal, ancora fermo ...

Coppa Davis 2018 - semifinali Francia-Spagna e Croazia-USA : date - programma - orari e tv : Passate le due settimane degli US Open 2018, è già tempo di pensare alla Coppa Davis, con le semifinali dell’ultima edizione non travolta dalle modifiche volute dal gruppo Kosmos del calciatore Gerard Piqué e avallate dal board dell’ITF in agosto. Le due semifinali metteranno di fronte da una parte Francia e Spagna, che giocheranno allo Stade Pierre Mauroy di Lilla (già sede delle finali 2014 e 2017), dall’altra Croazia e USA, ...

