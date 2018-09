Francesca De André | «Mio padre Cristiano mi ha denunciata | ecco perché» Per la prima

Basket femminile : l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza - Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi : Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13). L’incontro ha avuto ...