Formula 1 | trionfa Hamilton La Ferrari ancora dietro | il Mondiale ormai è quasi finito

Formula 1 : Hamilton trionfa a Singapore : 16.07 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp di Singapore.L'iridato,che salvo il pit stop è sempre stato davanti,precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel.Quarto Bottas e quinto Raikkonen Partenza con brividi e subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez. Hamilton, partito in pole, prende il largo. Gara monotona, senza sorpassi in testa. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il ...

Formula 1 : Hamilton trionfa a Monza davanti a Raikkonen. Vettel quarto : Delusione Ferrari a Monza. Al Gran Premio d'Italia va in scena il trionfo di Lewis Hamilton, primo su Mercedes davanti alla rossa di Kimi Raikkonen. Terza l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas. Ai piedi del podio Vettel, che beneficia della penalità inflitta dai commissari a Verstappen ma recrimina per un contatto al via proprio con Hamilton, che ha mandato il tedesco in testacoda costringendolo a una difficile rimonta dal fondo ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

Formula Uno - la Ferrari di Vettel trionfa in Belgio : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, 13esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton, scattato dalla...

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Budapest : 16.52 Lewis Hamilton (Mercedes) vince il Gp di Ungheria, davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.Quarto Ricciardo che all'ultimo giro sorpassa Bottas. Hamilton allunga in classifica:+24 su Vettel Hamilton, partito in pole, mantiene la prima posizione su Bottas.Al 6° giro si ritira Verstappen. L'iridato, salvo la parentesi del pit stop, mantiene la testa e va a centrare il 67° successo in carriera (5° stagionale). Prima del via osservato un ...