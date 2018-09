Formula 1 live oggi | Gp Singapore in diretta streaming e tv

gqitalia

(Di domenica 16 settembre 2018) Il Mondiale di1 torna in pista a, con il Gp numero 15 della stagione che si disputerà sul circuito cittadino domenica 16 settembre in notturna, alle ore 14:10 italiane. Il Gp disarà trasmesso intv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1 HD, in 4K HDR. La gara sarà visibile in chiaro e gratuitamente su TV8, ma solo in differita a partire dalle 21:15. L’ultimo Gran Premio, quello di Monza, ha visto la vittoria di Lewis Hamilton, scappato a +30 nei confronti di un Vettel penalizzato da un errore compiuto in partenza e foriero di un contatto proprio con Hamilton. Il tedesco deve assolutamente vincere per continuare a sperare in una rincorsa al titolo complicata ma non ancora impossibile. Il circuito dovrebbe essere favorevole alle Ferrari, che proveranno a inseguire la doppietta solo assaporata con le qualifiche di Monza, con un ...