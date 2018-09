: #Vettel ai box, in pista con #UltraSoft ???? #Verstappen si riprende la 2^ posizione ?? L’olandese e #Hamilton con le… - SkySportF1 : #Vettel ai box, in pista con #UltraSoft ???? #Verstappen si riprende la 2^ posizione ?? L’olandese e #Hamilton con le… - SkySportF1 : #Kimi è il più veloce nelle #FP2 ???? #Hamilton è subito dietro ???? #Vettel tocca il muro ?? Il tedesco chiude la sess… - SkySportF1 : #Raikkonen si migliora ?? #LH44 è vicinissimo ?? #Vettel tocca il muro ?? Sessione finita per #Seb ? (- 30 min ? #FP2??… -

Lewis(Mercedes) domina il Gp di.L'iridato,che salvo il pit stop è sempre stato davanti,precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel.Quarto Bottas e quinto Raikkonen Partenza con brividi e subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez., partito in pole, prende il largo. Gara monotona, senza sorpassi in testa. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il 69°successo in carriera (7° stagionale) che gli permette di allungare in classifica su Vettel (+40punti)(Di domenica 16 settembre 2018)