Formula 1 | Hamilton dopo il GP Singapore | ' La Ferrari ha lottato | poi è sparita'

Formula 1 - trionfa Hamilton. La Ferrari ancora dietro - il Mondiale ormai è quasi finito : Per Hamilton è anche la quarta vittoria in carriera a Singapore e la settima stagionale. L'inglese della Mercedes ha ora 40 punti di vantaggio su Vettel. Ai piedi del podio si piazza Valtteri Bottas ...

Formula 1 Singapore - mondiale sempre più lontano per la Ferrari : dominio di Hamilton [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : In una gara poco emozionante il pilota inglese della Mercedes si è avvicinato ancora al suo quinto titolo mondiale, tenendo Vettel a due posizioni di distanza The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 : Hamilton trionfa a Singapore : 16.07 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp di Singapore.L'iridato,che salvo il pit stop è sempre stato davanti,precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel.Quarto Bottas e quinto Raikkonen Partenza con brividi e subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez. Hamilton, partito in pole, prende il largo. Gara monotona, senza sorpassi in testa. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton - la pole position dell'alieno in 1 : 36.015. Il VIDEO on board : Doveva essere una prima fila Rosso Ferrari come a Monza, ma così non ì stato, anzi. A illuminare le qualifiche in notturna del Gran Premio di Formula 1 a Singapore è, invece, la Stella d'Argento di ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay. Hamilton partirà davanti all’olandese della Red Bull Max The post Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula Uno : pole Hamilton a Singapore : 16.08 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore. Il britannico della Mercedes (79.ma pole in carriera,7.ma stagionale) precede la Red Bull di Verstappen. Terzo crono per la Ferrari di Vettel e quinto per il compagno di squadra Raikkonen.Tra i due Bottas.Completano la "top ten" Ricciardo, Hulkenberg, Ocon,Perez e Grosjean. Nella Q1 Bottas (12°), ma soprattutto Hamilton (14°), rischiano la clamorosa ...

