Foreign fighter italiano | Caria su fb | ' Non sono un terrorista Noi combattiamo l' Isis'

Foreign fighter ITALIANO “NON SONO UN TERRORISTA ISIS”/ Ultime notizie - il 33enne di Nuoro si difende : FOREIGN FIGHTER ITALIANO Isis scoperto in Sardegna. Ultime notizie, perquisizioni in corso a Cagliari e a Nuoro, si cercano eventuali altri affiliati allo stato islamico(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto Foreign fighter italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

Scoperto Foreign fighter sardo : Bandiera dei quattro mori e Kalashnikov in pugno. Vestito in mimetica e il volto coperto dal passamontagna. E' bastato questo per identificare un italiano, sardo, che era andato a combattere in Siria ...

Perquisizioni a Cagliari e Nuoro su Foreign fighter anti-Isis italiani : Aveva già combattuto con le milizie curde in Iraq e Siria e ora, dalla Sardegna, stava per ripartire verso le zone di guerra mediorientali. La polizia e la Digos di Nuoro lo hanno però fermato ...

Perquisizioni a Cagliari e Nuoro su Foreign fighter anti Isis italiani : Aveva già combattuto con le milizie curde in Iraq e Siria e ora, dalla Sardegna, stava per ripartire verso le zone di guerra mediorientali. La polizia e la Digos di Nuoro lo hanno però fermato ...

Foreign fighter italiano Isis scoperto in Sardegna/ Ultime notizie - perquisizioni a Cagliari e a Nuoro : Foreign fighter italiano Isis scoperto in Sardegna. Ultime notizie, perquisizioni in corso a Cagliari e a Nuoro, si cercano eventuali altri affiliati allo stato islamico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:41:00 GMT)

Perquisizioni a Cagliari e Nuoro su Foreign fighter italiani : Aveva già combattuto con le milizie curde in Iraq e Siria e ora, dalla Sardegna, stava per ripartire verso le zone di guerra mediorientali. La polizia e la Digos di Nuoro lo hanno però fermato ...

Perquisizioni a Cagliari e Nuoro su Foreign fighter italiani : La polizia ha sequestrato il passaporto a Pierluigi Caria, un nuorese che aveva già combattuto con i curdi in Iraq e Siria. Controlli preventivi in tutta l'isola

Sardegna - perquisizioni Foreign fighter : perquisizioni sono scattate stamane in Sardegna per un foreign fighter italiano e altre 2 persone, sempre italiane, tutte residenti in Sardegna,nell'ambito di un'indagine dell'Antiterrorismo e della Digos di Nuoro sulle attività di combattimento all'estero. Il foreign fighter è Pierluigi Caria e ha combattuto con le milizie curde: nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto in quanto dalle indagini, coordinate ...

Terrorismo - scoperto Foreign fighter italiano in Sardegna - : L'uomo ha combattuto con le milizie curde e nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto. Dalle indagini coordinate dalla Dda di Cagliari, è emerso che stava per ...

Scoperto un Foreign fighter italiano - combatteva con le milizie curde : perquisizioni in Sardegna : Pierluigi Caria stava per ripartire per l'Iraq per poi raggiungere la Siria. Pare che avesse già combattuto con la brigata composta da militanti stranieri che affianca i curdi nella lotta all’Isis. Nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto.Continua a leggere

Bloccato Foreign fighter italiano : Roma, 15 set. (AdnKronos) - Stava partendo nuovamente per la Siria il foreign fighter italiano individuato dalla polizia nell'ambito di un'operazione disposta dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo di Cagliari. In corso perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di tre italiani residen

Terrorismo : Foreign fighter italiano pro-curdi - perquisizioni in Sardegna : perquisizioni sono scattate questa mattina in Sardegna nei confronti di un foreign fighter italiano che ha combattuto con le milizie curde in Siria e in Iraq e di altri due soggetti, sempre italiani, tutti residenti nell'isola. L'operazione è il frutto di un'indagine dell'AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle attività di combattimento all'estero. Il foreign fighter si chiama ...

Bloccato Foreign fighter italiano : Stava partendo nuovamente per la Siria il foreign fighter italiano individuato dalla polizia nell'ambito di un'operazione disposta dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo di Cagliari. In corso ...