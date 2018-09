Flat tax | Di Maio avverte Salvini | Non aiuti i ricchi

Pd - Martina : "Primarie a gennaio 2019" - "Flat tax operazione vergognosa" : Poi tuona contro la politica economica del governo: "Qualche ora fa la Lega ha annunciato l'ennesimo condono fiscale a vantaggio degli evasori, la chiamano 'pace fiscale', ma in realtà sarà l'...

Di Maio e Salvini - “Nessuna tensione - governiamo per cinque anni”. Ma su Flat tax e reddito scattano i veti incrociati : Per Di Maio la flat-tax della Lega va bene, ma solo “se non aiuta i ricchi”. A Salvini va bene il reddito di cittadinanza del M5S, ma “se non viene fatto per stare a casa e guardare la televisione”. Quasi in simultanea, uno in un convegno al sud e l’altro negli studi tv di Cologno Monzese, i due leader azionisti del governo Conte giurano d’andare d’amore e d’accordo e di voler durare cinque anni, salvo piazzare un minuto dopo il paletto dei ...

Salvini : 'Obiettivo Flat tax al 15% per piccole partite Iva da 2019' : "Il mio obiettivo è che le partite Iva, quelle piccole, quelle che fatturano 65, 70, 80mila euro, già dal prossimo anno paghino il 15% di tasse e non di più". Così il leader leghista e vicepremier, ...

Di Maio : "Flat tax non aiuti i ricchi" : 19.07 "Sono d'accordo a abbassare le tasse, chi è che non è d'accordo.La condizione che abbiamo posto alla Lega è che la flat tax non aiuti i ricchi ma la classe media e le persone più disagiate che pagano le tasse da una vita". Così il vicepremier Di Maio parlando a Nola. "La prima misura, insieme alle infrastrutture -aggiunge- è sicuramente il reddito di cittadinanza". E assicura: "Non ci sono tensioni sulla manovra,c'è un dibattito franco ...

Flat tax - come cambieranno le aliquote Irpef con la legge di bilancio : La Lega punta infatti a una sorta di dual tax inizialmente applicata solo ai redditi Irpef delle partite Iva con aliquota al 15% fino a 65mila euro e un 5% in più per redditi fino a 100mila euro, mentre il Movimento 5 Stelle mira a una "Flat tax" a tre aliquote, mantenendo lo scaglione attuale del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro annui lordi.Continua a leggere

Verso la manovra : Flat tax a 2/3 aliquote e pace - condono - fiscale : L'esigenza è quella di rispettare il più possibile gli impegni presi nel contratto di governo gialloverde, senza infrangere le regole europee. Allo studio un decreto che sia in pratica un condono con ...

La Lega accelera sulla Flat tax : “Tasse al 15% fino a 65mila euro - al 20% fino a 100mila” : Il Governo è al lavoro sulla legge di bilancio e la Lega annuncia che allo studio vi è la possibilità di adottare da subito la flat tax con due aliquote: "La prima al 15% potrebbe riguardare chi ha ricavi fino a 65mila euro, mentre la flat tax al 20% si applicherà fino al tetto da 100mila euro di redditi".Continua a leggere