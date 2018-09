Firenze | bambino di un anno ucciso col coltello dal padre durante una lite in famiglia

Blastingnews

(Di domenica 16 settembre 2018) Una gravissima tragedia si è consumata alle porte di Sant'Agata, una frazione di Scarperia, comune del Mugello che conta circa 10 mila abitanti. Qui, il piccolo Michele, che lo scorso 3 settembre ha compiuto il suo primodi eta', è infatti statodalcon una coltellata. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l'uomo ad un gesto così folle, ma ciò che è certo è che lui e la compagna avevano intavolato una discussione parecchio accesa.la colluttazione, l'uomo avrebbe tentato di colpire anche l'altra figlia, una bambina di appena 7 anni, che è riuscita a salvarsi grazie all'intervento della madre che si è frapposta tra i due. La donna, un'impiegata di circa 30 anni, si trova ora ricoverata a Borgo San Lorenzo con ferite alla testa e agli arti, ma in condizioni stabili e fuori pericolo, mentre per ilnon c'è stato nulla da fare. Sul ...