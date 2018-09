Filippa Lagerback e Daniele Bossari a Verissimo | Il nostro amore trasgressivo

Verissimo : Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti di Silvia Toffanin «Ecco il segreto del nostro amore» : Daniele Bossari e Filippa Lagerback per la prima volta raccontano il loro matrimonio. Negli studi di Verissimo , intervistati da Silvia Toffanin , ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18 anni, la nascita della loro figlia Stella, i periodi più bui della loro vita, fino alle nozze. Silvia chiede quale sia il segreto per far durare una relazione così tanto a Filippa , lei risponde: «Non c’è una ricetta, ognuno è diverso, ci ...

Filippa Lagerback incinta? Lei smentisce su Instagram : Filippa Lagerback non è incinta: la modella e conduttrice svedese naturalizzata italiana aveva postato qualche giorno fa su Instagram una foto nella quale si vedeva solo la pancia, anche se coperta. I suoi fan e quelli di Daniele Bossari si erano subito scatenati pensando si trattasse dell'annuncio tra le righe di una gravidanza, ma così non è stato.A fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa co-conduttrice di Che tempo che fa sul suo ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback - è crisi?/ Macché! La coppia parte per le vacanze e spazza via il gossip : Daniele Bossari e Filippa Lagerback, è crisi?/ Macché! La coppia parte per le vacanze e spazza via il gossip degli ultimi tempi dopo la pubblicazione di alcuni particolari scatti...(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:09:00 GMT)