Figli | lasciateli respirare | cammineranno meglio

(Di domenica 16 settembre 2018) Sono in giro con una famiglia americana con tremaschi adolescenti, stiamo scendendo verso la stazione di Corniglia. Il 16enne, quello di mezzo – per un motivo per cui i miei genitori mi avrebbero o ignorato o intimato di “non rompere i coglioni” (testuale e probabilmente in dialetto) – inscena un melodramma da moccioso viziato. La madre accorre per mettere pace tra lui e il fratello più grande (17enne), lo guarda negli occhi vicina vicina e gli sussurra, mimando ogni gesto in versione yoga per bamboccioni: “Smell the flower (pausa inspirazione), blow out the candle (pausa espirazione)”. Io volevo avvitarmi come un derviscio e ruzzolare giù dalla scarpata, lanciarmi in un tuffo raggruppato nel vuoto, invece sono rimasta lì ferma, attonita con uno sguardo ebete da dopo rave. Nell’ultimo anno le mie duee di quarta e seconda elementare hanno ...