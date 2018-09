FIBA 3X3 Europe Cup | l’Italia femminile quarta a Bucarest

sportfair

: Nazionali Femminili 2018 a Bucarest @Italbasket è 4^ alla @FIBA3x3 #EuropeCup2018 - AllAroundnet : Nazionali Femminili 2018 a Bucarest @Italbasket è 4^ alla @FIBA3x3 #EuropeCup2018 - VolimSrbiju2 : fiba 3x3 europe cup final score 2018 Serbia 21-13 Russia -

(Di domenica 16 settembre 2018)3×3Cup.: azzurre Quarte. Sconfitte nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17 A, la Nazionale3×3 chiude al quarto posto della3×3Cup, il campionatoo, sconfitta nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17. “Siamo molto amareggiate per questo risultato non ottenuto -ha affermato l’allenatore Angela Adamoli- siamo arrivate acon una grande determinazione, ma il campo dice che non è stata sufficiente per raggiungere una medaglia. Sono però orgogliosa delle Azzurre che pur con la poca preparazione insieme sono arrivate a un passo dal podio. Il 3×3 prevede un lavoro a 360 gradi dentro e fuori dal campo a cui non possiamo sottrarci.” Pur se Quarte le Azzurre migliorano il quinto posto dello scorso anno. L’Italia è arrivata ...