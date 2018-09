Fedez si commuove da Maurizio Costanzo | ' Sono diventato ciò che ho sempre odiato'

Blastingnews

(Di lunedì 17 settembre 2018)è il protagonista della prima puntata de L'intervista diche andra' in onda in seconda serata lunedì 17 settembre su Canale 5. Il rapper parla del suo successo, del figlio Leone e fa una nuova dichiarazione d'amore alla moglie Chiara Ferragni, non riuscendo a trattenere la commozione, come si può vedere dal promo della puntata che in questi giorni viene trasmesso da Canale 5. 'Il successo mi ha cambiato' Lunedì 17 settembre in seconda serata su Canale 5 VIDEO, torna il programma diL'intervista, un salotto intimo in cui il padrone di casa intervista personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Protagonista della prima puntata è il neo sposoche si mettera' praticamente a nudo parlando della sua vita privata e lavorativa. A proposito della sua grande popolarita', il rapper ha dichiarato che il successo lo ha molto cambiato e ...