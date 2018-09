Fan BingBing è scomparsa Che fine ha fatto? L’attrice cinese sarebbe stata arrestata

Sparita nel nulla da giugno la star cinese Fan Bingbing : Una stella inghiottita da un buco nero: la star del cinema cinese Fan Bingbing, dai cachet milionari e protagonista anche di blockbuster globali hollywoodiani della serie `X-Men´, anche cantante ...

Cina : superstar Fan BingBing sparita nel nulla da giugno

L’attrice cinese Fan BingBing è «scomparsa nel nulla» : Che fine ha fatto l’attrice cinese Fan Bingbing? Nessuno l’ha più vista in pubblico dopo l’1 luglio, quando aveva visitato un ospedale pediatrico. E i suoi seguitissimi social non vengono aggiornati da giorni. La star 36enne – famosa per il ruolo di Blink nella saga degli X-Men, e conosciuta anche come cantante e modella – è una delle celeb più pagate al mondo. Nonché una delle più influenti in Cina. Il suo silenzio sui social ...

