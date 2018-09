FABRIZIO MORO Video | canterà in coppia con Ermal Meta? Wind Summer Festival 2018

Sant'Antonio Abate - End summer fest 2018 - grande successo per il concerto di FABRIZIO Moro : ... luminarie composte da spartiti musicali, note e chiavi di violino proiettati sul palazzo comunale, stand gastronomici, vetrine di negozi addobbate a tema, spettacoli itineranti ed attrazioni varie ...

Diretta streaming del Concerto per Emergency dell’8 settembre - con Nek - Ermal Meta e FABRIZIO MORO : come seguire l’evento : Dopo una due giorni di incontri e dibattiti, il Concerto per Emergency dell'8 settembre chiude l'annuale Incontro Nazionale dell'organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, per la prima volta in scena a Trieste. Intitolato Di Guerra e di Pace, la manifestazione giunta quest'anno alla diciassettesima edizione ha promosso due giorni di informazione e partecipazione per far conoscere il lavoro dell'organizzazione, che dal 1994 fornisce ...

Tutti gli ospiti del concerto per Emergency a Trento - da Ermal Meta e FABRIZIO MORO a Nek : Il concerto per Emergency a Trento vedrà salire sul palco tanti grandissimi ospiti. Il raduno nazionale si terrà dal 7 al 9 settembre, per il 17° appuntamento con l'associazione fondata da Gino Strada. Il programma dell'evento è già completo, con concerti e conferenze previsti per la tre giorni nella quale ci saranno spunti di confronto su diversi temi. L'incontro sarà comunque arricchito dalla musica, con il concerto che si terrà sabato 8 ...

FABRIZIO MORO ed Ermal Meta / La coppia ricomposta dopo la vittoria del Festival di Sanremo (Hit the road man) : Fabrizio Moro ed Ermal Meta, la coppia si ricompone dopo la splendida vittoria al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non mi avete fatto niente". (Hit the road man)(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 23:59:00 GMT)

Fiorella Mannoia a Fasano - FABRIZIO MORO a Lecce Stasera anche il Bitonto opera festival e la festa del mare a Bari. Festival Popularia a ... : In città vecchia si recuperano i sette spettacoli di danza, musica e teatro della sezione «Love and the Sea». Sulla terrazza del Fortino le selezioni di EXP Records Store Pizziche e tarante dal ...

'Hit The Road Man' - 21 agosto : Emma - Ermal Meta e FABRIZIO MORO tra gli ospiti ANTICIPAZIONI : ... su Canale 5 in seconda serata, sesto appuntamento con Hit The Road Man , il magazine tv condotto e ideato da Pascal Vicedomini che accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello ...

FABRIZIO MORO ricorda Pamela dal palco dello Sferisterio - la gratitudine di mamma Alessandra (VIDEO) : Fabrizio Moro ricorda Pamela dal palco dello Sferisterio, la gratitudine di mamma Alessandra Un appello raccolto, la gratitudine di una mamma. Fabrizio Moro non ha deluso le aspettative e giovedì sera, nel corso del suo concerto all’Arena Sferisterio di Macerata, ha brindato a Pamela Mastropietro con un eloquente “Alla faccia de chi ce vò male”. Moro era il cantante adorato dalla diciottenne romana morta in maniera tragica ...

Festival Show a Bibione (Venezia) con FABRIZIO MORO - Nesli e Bernabei : ospiti e diretta streaming : Festival Show a Bibione (Venezia) stasera, giovedì 9 agosto. La tournée itinerante estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Bibione oggi per una nuova serata all'insegna della musica. Sul palco sono attesi alcuni degli artisti italiani più suonati in radio questa estate. Con loro anche l'internazionale Mihail che presenterà il tormentone Who You Are. Il cast di Festival Show a Bibione prevede la presenza di Nesli e ...

Battiti Live 2018 - Ostuni / Cantanti e pagelle : da Emma Marrone a FABRIZIO MORO - le star della prima serata : Battiti Live 2018, Ostuni, Cantanti e pagelle: fra i protagonisti della prima tappa Emma Marrone, Giusy Ferreri e Gabry Ponte. spazio anche a Fabrizio Moro, che ha ripercorso il...(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione - da FABRIZIO MORO a The Kolors e Alessio Bernabei : Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione, prossime due tappe del tour della kermesse canora principe dell'Italia Nord-Orientale con gli artisti più apprezzati del momento. La tappa di Jesolo del 2 agosto è ospitata da Piazza Torino con ingresso gratuito previsto per la serata del 2 agosto. Tanti gli artisti presenti, a cominciare dai The Kolors che hanno appena rilasciato il nuovo singolo Come le onde, in collaborazione con ...

Ermal Meta e FABRIZIO Moro/ Ancora insieme sul palco con “Non mi avete fatto niente” (Battiti Live 2018) : Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano sul palco insieme in occasione del primo appuntamento del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:39:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018/ Prima tappa ad Ostuni - diretta e cantanti : Emma - FABRIZIO MORO ed Ermal Meta (Italia 1) : BATTITI LIVE 2018, la Prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in Prima serata su Italia 1: diretta e cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:00:00 GMT)

FABRIZIO Corona e Silvia Provvedi - amore finito : «E' tutto precipitato clamorosamente» : Tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi l'amore è al capolinea. A dare la notizia poche ore fa è stato il giornalista e grande amico di Corona, Gabriele Parpiglia sulle sue...

FABRIZIO Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati… “Tutto è clamorosamente precipitato” Ecco cosa è accaduto! : A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, giornalista di ‘Chi’ e grande amico dell’ex re dei paparazzi. Ennesima rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Stando alle ultime, pare proprio di sì: l’ex re dei paparazzi e la compagna si sarebbero allontanati nuovamente dopo essersi ritrovati in seguito a una crisi scoppiata dopo la scarcerazione di Corona. Ad annunciare la fine di un amore che solo fino a qualche giorno fa era ...