Fabio Novembre | «Inondando d’amore i figli | non sbagli mai»

(Di domenica 16 settembre 2018) Questa intervista è stata pubblicata su Vanity Fair Junior allegato al n. 36 in edicola fino al 12 settembre. L’architetto dall’estetica potente, firma di un preciso e iconico design, ci parla della sua parte più soffice e fluida, coltivata con la paternità. Un angolo di sé smussato al femminile dall’arrivo di Verde e poi Celeste, lee di 13 e 9 anni avute con l’ex moglie Candela Pelizza, fashion blogger argentina. Un uomo circondato da donne, in un nido senza barriere – casa e studio progettati come un continuum – in cui la regola prima è l’abbraccio. Diventare padre significa? «Che esiste un prima e un dopo. A partire dalla nascita siamo sempre concentrati su noi stessi, è lo sviluppo di quell’egoismo sano, che è la crescita dell’individuo. La nascita di uno è il vero punto di rottura, si comincia a occuparsi di qualcun altro. Già con l’amore si abbandona parte ...