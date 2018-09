F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara | Hamilton grato e Verstappen

F1 Singapore - assolo di Hamilton che domina e vince - Vettel 3° : Singapore - Ancora Lewis Hamilton. L'inglese vince e allunga in classifica, dominando dall'inizio alla fine. Lewis Hamilton ha vinto senza problemi dando 9 secondi alla Red Bull di Verstappen, sul ...

Formula 1 - GP Singapore. Vettel : 'Qualifiche confuse - non è ciò che volevo'. Raikkonen : 'Fatica con le gomme' : "Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti". E' deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen ci crede - delusione Vettel : le parole dei protagonisti dopo le qualifiche di Singapore : Hamilton si prende la poleposition, Verstappen soddisfatto del secondo posto, delusione per Vettel, solo terzo: le dichiarazioni dei piloti alla conclusione della qualifiche del GP di Singapore dopo la vittoria nel GP d’Italia, Hamilton continua a dettare il ritmo anche sul circuito del GP di Singapore. Il pilota britannico chiude al primo posto le qualifiche di giornata, prendendosi la poleposition davanti ad un ottimo Verstappen e ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Hamilton in pole position - Vettel terzo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2018 con un giro stratosferico. Il pilota della Mercedes scatterà davanti a tutti precedendo in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel si deve accontentare della terza posizione davanti a Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen è addirittura quinto. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputerà domani domenica 16 ...

F1 - Gp Singapore 2018 : lotta Vettel-Hamilton per il Mondiale - orari qualifiche e gara su Sky e TV8 (DIRETTA) : Il Gp di Singapore a Marina Bay sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita sul digitale terrestre sul canale TV8. Questo weekend riproporrà il duello per il Mondiale di Formula 1 2018 tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Il GP di Singapore è l’unico evento del Mondiale F1 2018 che si svolge interamente in notturna. Occhi puntati sulla partenza e sui facili incidenti in questo tracciato cittadino che mette a dura prova ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Il pilota che devo temere è me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 - Vettel non risparmia la Mercedes : “giochi di squadra? Non è una sorpresa che facciano certe tattiche” : Il pilota tedesco ha parlato del gioco di squadra messo in atto dalla Mercedes a Monza, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Obiettivo dimenticare Monza, con questo stato d’animo Sebastian Vettel si avvicina al Gp di Singapore. Il tedesco vuole riscattare il mezzo passo falso commesso in Italia, provando a recuperare punti importanti in classifica a Hamilton, distante adesso 30 lunghezze dopo la vittoria ottenuta due ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Singapore. Quattro vittorie e due podi per il tedesco che vuole riscattare la debacle del 2017 : Il Mondiale di Formula Uno ha terminato il tour estivo europeo e si appresta ad immergersi nel rush finale della stagione, caratterizzato dalla consueta trasferta asiatica. Dopo lo storico GP d’Italia, il circus si trasferisce al “Marina Bay Street Circuit” dal 14 al 16 settembre per il Gran Premio di Singapore, che ospita ininterrottamente dal 2008 i migliori piloti al mondo. Nelle dieci edizioni disputate sono riusciti ad ...

Toto Wolff difende Sebastian Vettel dopo le critiche sulla sua guida nel 2018. La maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che al momento la Ferrari sia la macchina più veloce, ma a 7 gare dalla fine in testa alla classifica c'è il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, con 30 punti di vantaggio.