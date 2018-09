F1 – Tra incredulità ed entusiasmo | Hamilton si deve ricrede su Singapore | “credevamo

sportfair

: RT @Santas_Official: Grazie a @zdizoro e tutto il team di #propagandalive per la sensibilità e l'accuratezza con cui hanno raccontato al pa… - OnlyHerShadow_ : RT @Santas_Official: Grazie a @zdizoro e tutto il team di #propagandalive per la sensibilità e l'accuratezza con cui hanno raccontato al pa… - dony_467 : RT @Santas_Official: Grazie a @zdizoro e tutto il team di #propagandalive per la sensibilità e l'accuratezza con cui hanno raccontato al pa… - brazof666 : RT @Santas_Official: Grazie a @zdizoro e tutto il team di #propagandalive per la sensibilità e l'accuratezza con cui hanno raccontato al pa… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Lewiscommenta a caldo il suo successo al Gp di: il pilota della Mercedes e tutto il suodopo la gara Lo spettacolo in notturna del Gran Premio difa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno anche Max Verstappen e Sebastian Vettel. Bottas, Raikkonen e Ricciardo seguono i colleghi del podio sul traguardo delStreet Circuit. Il vincitore della gara e leader della classifica piloti Lewisha riferito come si legge su Motorsport: “questo è uno dei tracciati peggiori per superare e la posizione di partenza è fondamentale. Sapevamo che le Red Bull ...