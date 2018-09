F1 | Singapore un anno dopo | un finale già visto La Ferrari alza bandiera bianca quasi

oasport

: #F1 La Ferrari alza bandiera bianca, ancora a Singapore come un anno fa. Un film già visto e il Mondiale scappa via… - OA_Sport : #F1 La Ferrari alza bandiera bianca, ancora a Singapore come un anno fa. Un film già visto e il Mondiale scappa via… - alex85ferrari : Adesso la Ferrari è nella stessa identica situazione di un anno fa dopo Singapore: classifica totalmente compromess… - MauroZini14 : Visto che la gara ha fatto piangere, io provo a farvi ridere. Ecco i voti al gp più brutto dell'anno. #SingaporeGP… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Il film si è replicato, aè andato in scena un replay amaro con unmolto triste come quello che avevamounfa. A Marina Bay naufragano totalmente le speranze delladi lottare fino al termine della stagione per la conquista del Mondiale piloti: dodici mesi fa era stato l’incidente al via tra Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen a spianare la strada di Lewis Hamilton verso il titolo iridato; oggi le Rosse non sono mai state in grado di lottare, htodi fronte allo strapotere delle Mercedes e soprattutto del fenomeno britannico che ha dominato letteralmente la garaaver iniziato il weekend da sfavorito e ha piazzato un micidiale allungo nella classifica generale. Ora il tedesco che difende i colori del Cavallino Rampante è attardato di ben 40 punti dal quattro volte Campione del Mondo, un vantaggio che ...