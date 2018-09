F1 Singapore | Ferrari | Vettel | «Non abbiamo fatto il massimo»

Formula 1 Singapore - mondiale sempre più lontano per la Ferrari : dominio di Hamilton [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Hamilton domina sotto i riflettori di Singapore - Vettel e la Ferrari restano… al buio : il britannico 'vede' il Mondiale : Secondo successo consecutivo per il campione del mondo in carica, che aumenta il proprio vantaggio nella classifica Mondiale su Vettel, terzo oggi al traguardo Impassibile, perfetto, imbattibile. Lewis Hamilton mette il turbo e vince anche il Gp di Singapore, aumentando considerevolmente il proprio vantaggio su Sebastian Vettel e centrando il 69° successo in carriera. Una gara senza sbavature per il campione del mondo in carica.

GP di Singapore - dopo il primo pit stop Hamilton precede Verstappen e la Ferrari di Vettel. Raikkonen è 5° : 53° giro - Verstappen prova ad avvicinarsi ad Hamilton, ma il campione del mondo britannico risponde e in un solo giro gli rifila un secondo e mezzo. 49° giro - IL primo della gara degli...

18° giro - Si ferma Verstappen, anche lui monta le gialle soft come Hamilton e riesce a rientrare davanti al quattro volte campione del mondo tedesco riprendendosi la seconda posizione.

Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All'esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell'olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara.

Al termine delle qualifiche del GP di Singapore, Sebastian Vettel ha conquistato il 3° posto sulla griglia di partenza con il tempo di 1'36''628, mentre Kimi Raikkonen partirà dalla 5° posizione, dopo aver fermato il crono sull'1'36''794. I piloti Ferrari hanno seguito lo stesso programma in termini di pneumatici, utilizzando pneumatici ultrasoft e hypersoft.

In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 Singapore - Ferrari - Vettel : «Domani sarà difficile». : Singapore - 'Abbiamo fatto due tentativi e nessuno è stato sufficiente' . Non sorride Sebastian Vettel al termine delle Qualifiche. Forse non avrebbe comunque potuto impensierire Hamilton ma gli ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...