F1 | nel Gp di Singapore trionfa Hamilton | Vettel terzo

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton cerca il colpo da ko - Vettel vuole rispondere nella notte di Marina Bay : Da un lato c'è il campione del mondo in carica, in stato di grazia come forse mai si era visto nel corso della sua carriera, ed autore di una pole position che, immediatamente, è entrata nella storia

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton cerca il colpo da ko - Vettel vuole rispondere nella notte di Marina Bay : Ci siamo. Siamo giunti al momento decisivo del Mondiale 2018 di Formula Uno. C’è poco da girarci attorno, ma dopo il Gran Premio di Singapore di quest’oggi niente sarà più come prima. Lewis Hamilton in pole position, Sebastian Vettel terzo, 30 punti di distacco tra i due contendenti, tutto sarà in palio in 61 giri. Da un lato c’è il campione del mondo in carica, in stato di grazia come forse mai si era visto nel corso della ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay. Hamilton partirà davanti all’olandese della Red Bull Max The post Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

Gp Singapore - Raikkonen e Vettel i più veloci nelle terze libere : Sebastian Vettel è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove disputate sul circuito di Marina Bay e valide per il Gp di Singapore. Il tedesco della Ferrari ha girato in 1'38'054 , ...

F1 Gp di Singapore 2018 - le Ferrari in testa nelle ultime libere. Risultati e tempi : Vettel primo e Raikkonen secondo nella sessione 3 delle libere. Dietro le Rosse ci sono le Mercedes e le Red Bull

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

F1 Singapore - Vettel a muro nelle prove libere 2 : Sebastian Vettel , come ogni anno, saluta il muro della curva 21 nelle prove libere pomeridiane del venerdì del Gran Premio di Singapore 2018. Il pilota tedesco è andato larghissimo appoggiandosi con ...

Ferrari a due velocità nelle prove libere a Singapore : Raikkonen 1° - Vettel sbatte : Il programma, dirette su Sky sport F1,: sabato 15 ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche; domenica 16 ore 14,10 prove libere.

F1 - Ferrari impegnata nelle libere di Singapore : il team radio di Arrivabene però è rivolto a… Marchionne : Nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Singapore, il team principal ha chiesto ai suoi piloti di rivolgere un messaggio al compianto Marchionne Giornata particolare oggi per la Ferrari e per l’intero gruppo FCA, i cui vertici si sono ritrovato al Duomo di Torino per ricordare Sergio Marchionne, scomparso quasi due mesi fa dopo una terribile malattia. Per commemorare il proprio ex presidente, Maurizio Arrivabene ha ...

F1 Singapore - Libere1 : le Red Bull dettano il passo. Ferrari subito dietro - LeClerc tocca il muro nel finale : Sono le Red Bull a dettare il passo nelle prime prove libere a Singapore nel circuito cittadino di Marina Bay, confermando i dati delle ultime edizioni. subito dietro a Ricciardo e Verstappen, ...