F1 – Luci | buio e grande spettacolo! Il Gp di Singapore incorona Hamilton e delude

(Di domenica 16 settembre 2018) Grandi emozioni al Gp di, il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno dà spettacolo conal comando dal primo all’ultimo giro: le immagini più belle della gara Lo spettacolo in notturna del Gran Premio difa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno anche Max Verstappen e Sebastian Vettel. Bottas, Raikkonen e Ricciardo seguono i colleghi del podio sul traguardo delStreet Circuit. Scorri la gallery per vedere le foto più belle della gara. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo F1 –Il Gp di ...