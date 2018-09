F1 | Hamilton vola a +40 su Vettel

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia , premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 . Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

F1 – Hamilton favorito al titolo mondiale : dopo la vittoria di Lewis ad Hockenheim le quote del britannico volano : dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp di Germania, cambiano le quote per il favorito alla vittoria del titolo mondiale piloti di Formula Uno Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel che ha visto sfumare, a pochi giri dalla fine, la vittoria nel Gp di Germania, finendo con la sua Ferrari contro le barriere. A trionfare è stato Lewis Hamilton, protagonista di una rimonta dalla settima fila, e che con questo successo si riprende la ...