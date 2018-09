F1 | Classifica Mondiale costruttori 2018 | la Mercedes allunga sulla Ferrari | +37 sulle

Classifica Mondiale Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +8 in classifica : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 ci regala due spunti di grande importanza. In primis abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera di Lorenzo Dalla Porta (che con questi 25 punti sale in ottava posizione assoluta), in secondo luogo Jorge Martin con il secondo posto di oggi torna in vetta alla classifica iridata, approfittando della caduta del suo rivale per il titolo iridato Marco Bezzecchi. Il pilota riminese centra uno ...