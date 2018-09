ERMAL META Video | pronto il duetto con Fabrizio Moro in “Non mi avete fatto niente”?

FABRIZIO MORO/ Video - canterà in coppia con ERMAL Meta? (Wind Summer Festival 2018) : FABRIZIO MORO sarà protagonista nella serata finale dei Wind Summer Festival che andrà in onda su Canale 5. Un appuntamento che arriva dopo il successo con Ermal Meta a Sanremo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:39:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 - classifica prima puntata/ Antonio Mezzancella grande sorpresa nei panni di ERMAL Meta : Il meglio e il peggio di Tale e Quale Show, che vede vincitore il Ghali di Vladimir Luxuria. Qualche fischio in platea: non è andata benissimo (ma non solo per lei).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Antonio Mezzancella imita ERMAL META VIDEO : Antonio Mezzancella ha imitato Ermal Meta nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Antonio Mezzancella imita Ermal Meta Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

ANTONIO MEZZANCELLA È ERMAL META/ Il ritorno con un pezzo veramente tosto (Tale e quale show) : ANTONIO MEZZANCELLA, l'avventura del programma di Rai Uno deve ancora iniziare ma questi è già consdierato da tutti il super favorito per la vittoria finale. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Concerto ERMAL META senza autorizzazioni - scatta la denuncia per gli organizzatori : ...comportamenti che violano palesemente quanto stabilito dalle Commissioni di vigilanza statali costituite per legge con lo scopo di garantire a tutti i cittadini la fruizione di pubblici spettacoli in ...

Concerto ERMAL META " scatta la denuncia all'Autorità Giudiziaria e amministrativa per la società organizzatrice del concerto : ...comportamenti che violano palesemente quanto stabilito dalle Commissioni di vigilanza statali costituite per legge con lo scopo di garantire a tutti i cittadini la fruizione di pubblici spettacoli in ...

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da ERMAL META a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...

Live il 'Concerto per Emergency' con Fiorella Mannoia - Nek ed ERMAL Meta : Per concludere la due giorni del 17° Incontro Nazionale di Emergency a Trento, dove con conferenze e spettacoli si è parlato delle migrazioni in corso, l'innalzamento di muri, la perdita di umanità, ...

Diretta streaming del Concerto per Emergency dell’8 settembre - con Nek - ERMAL META e Fabrizio Moro : come seguire l’evento : Dopo una due giorni di incontri e dibattiti, il Concerto per Emergency dell'8 settembre chiude l'annuale Incontro Nazionale dell'organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, per la prima volta in scena a Trieste. Intitolato Di Guerra e di Pace, la manifestazione giunta quest'anno alla diciassettesima edizione ha promosso due giorni di informazione e partecipazione per far conoscere il lavoro dell'organizzazione, che dal 1994 fornisce ...

Reggio Calabria - le spese "pazze" del Comune per "Festa di Madonna" : "caro Sindaco - perché i concerti di Renzo Arbore ed ERMAL META ci ... : ... 'i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta costano 178 mila euro' " Sindaco Giuseppe Falcomatà, come mai gli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130% in più rispetto alle altre Città ...

Il meglio di Battiti Live su Italia1 il 6 settembre con Emma - Irama - ERMAL META e tanti altri ospiti : Battiti Live su Italia1 il 6 settembre diventa una Compilation. Questo il nome che la rete ha dato al meglio di delle tante tappe che il gruppo Norba ha pensato per l'estate 2018, a cominciare dalla tappa di Ostuni e concludendosi con quella di Bari, che Mediaset ha trasmesso il 30 agosto scorso. I conduttori dello speciale, che rappresenta una raccolta di tutti i momenti più significativi dell'edizione 2018, sono ancora Alan Palmieri ed ...

Reggio Calabria - da Renzo Arbore a ERMAL META : ecco tutto il programma di 'Festa di Madonna 2018' - INFO e DETTAGLI : CILEA DAL 6 AL 12 SETTEMBRE ORE 10.00-12.00 // ORE 17.00- 19.30 MOSTRA FOTOGRAFICA MONDO GRECANICO E DINTORNI LUNGOMARE FALCOMATA' STAZIONE LIDO DAL 8 AL 11 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE 01.00 ...

Al Via "Il Foro Festival" di Carmagnola con la Silent Disco e l'atteso concerto di ERMAL Meta : In tutti i giorni ci sono musei, chiese e gallerie aperte con mostre di fotografia e arte contemporanea , l'esposizione di moto Vespe storiche, concerti e spettacoli vari, cabaret con gli artisti del ...

ERMAL META : 'Non c'è invasione di immigrati - conoscere vince la paura' : Ermal Meta, ospite dell'apertura di Home Festival 2018, ci ha raccontato le sue prossime attività e parlato del suo libro. Il cantautore di origine albanese è convinto che aprirsi alla conoscenza sia ...