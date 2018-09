Emmy Awards 2018 | in diretta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre su Rai4

Nomination Emmy Awards 2018 - pronostici sui vincitori da Westworld a Il Trono di Spade e The Handmaid’s Tale : Le Nomination Emmy Awards 2018 sono state annunciate nel luglio scorso. La lista dei nominati ha evidenziato il predominio de Il Trono di Spade, leader con 22 candidature, seguito da Westworld con 21 e The Handmaid's Tale con 20. Saranno loro tre a contendersi il maggior numero di statuette. Ma il network HBO deve guardarsi le spalle dai contendenti del servizio streaming Netflix con Stranger Things, The Crown, Ozark e Orphan Black. Ecco ...

Emmy Awards 2018 : dove seguire la diretta TV e Streaming : 70esima edizione degli Emmy Awards 2018, il riconoscimento americano e internazionale alla produzione televisiva: dove seguirli in tv ed in Streaming “Westworld”, “The Handmaid’s Tale” o “Il Trono di Spade”? Quale sarà la serie vincitrice degli Emmy Awards 2018? Mancano poche ore alla consegna dei prestigiosi riconoscimenti presso il Microsoft Theater di Los Angeles e l’emozione è alle stelle! Ecco dove ...

MEGHAN MARKLE/ La moglie del Principe Harry batte Kate Middletton e non andrà Emmy Awards : MEGHAN MARKLE batte Kate Middleton conquistando tutto il mondo con il suo look, ma la moglie del Principe Harry rifiuta la partecipazione agli Emmy Awards.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 06:06:00 GMT)

Ecco perché Meghan Markle non andrà agli Emmy Awards : Meghan Markle non sfilerà sul red carpet della 70esima edizione degli Emmy Awards, il prossimo 17 settembre al Microsoft Theatre di Hollywood. Un’indiscrezione lanciata dall’inglese The Sun che in poche ore ha fatto il giro del mondo. La duchessa di Sussex, moglie di Harry d’Inghilterra dallo scorso 19 maggio, era stata invitata come ospite speciale insieme al marito, per consegnare uno dei premi. Solo una suggestione, invece, ...

Emmy Awards 2018 - tutte le nomination : tutte le nomination della settantesima edizione degli Emmy Awards, i cui vincitori verranno annunciati il prossimo settembre durante la cerimonia di premiazione

La gaffe degli Emmy Awards 2018 su The Big Bang Theory - la serie omessa per sbaglio dalle nomination : Gli Emmy Awards 2018 hanno realizzato la gaffe del secolo. Dopo aver annunciato le attese nomination di quest'anno, l'Academy ha per sbaglio omesso The Big Bang Theory dalla lista. A riportarlo è Variety. La sit-com, da sempre presente alle cerimonie più prestigiose, ha finora vinto 56 premi su oltre 200 candidature. La serie targata CBS si è guadagnata due nomination per il suo finale di stagione, l'episodio dal titolo "The Bow Tie ...

Emmy Awards 2018 - i grandi esclusi : Dare spazio a tutti è impossibile. Ma fra le nomination agli Emmy 2018, alcune assenze si fanno notare più di altre. La prima è quella di Will & Grace, tornata sugli schermi dopo 11 anni con una nuova stagione, amata da pubblico e critica. Non è arrivata l’attesa candidatura a migliore sitcom dell’anno, ma neppure quelle ai suoi protagonisti (Debra Messing ed Eric McCormack). LEGGI ANCHEEmmy Awards 2018: Netflix batte Hbo Niente ...

Emmy Awards - le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti - il tributo a Bourdain : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Su Sky le serie tv più nominate agli Emmy Awards 2018 : Numerose le nomination agli Emmy Awards per le serie e i tv-movie in onda su Sky. Le nomination, annunciate oggi da Los Angeles, vedono trionfare con 22 nomination “Il Trono di Spade”, che ritorna agli Emmy dopo l’assenza (giustificata) dello scorso anno. Per la serie HBO che Sky Atlantic ha proposto in contemporanea con gli USA un anno fa e che tornerà in onda con l’ottava e ultima stagione nel 2019, spicca la ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Emmy Awards 2018 : «Game of Thrones» guida le nomination : L’anno scorso non ha potuto partecipare. Ma Game of Thrones è rientrato in gioco e guida la corsa agli Emmy Awards 2018 con 22 nomination, inclusa quella di miglior serie drammatica. I candidati sono stati annunciati giovedì 12 luglio dagli attori Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) e Ryan Eggold (The Blacklist, New Amsterdam). La novità, però, è che Netflix soffia il primo posto a Hbo: 112 nomination contro 108. È la prima volta in ...

Emmy Awards 2018 : le nomination : Ricky Martin La corsa agli Emmy Awards 2018 è iniziata oggi. Sono state rese note le nomination del premio che celebra la miglior tv a stelle e strisce, che quest’anno si svolgerà il 17 settembre. Guidano la carica dei nominati lo storico Saturday Night Live e Westworld, a quota 21 candidature. La seconda stagione della serie di Sky Atlantic si aggiudica anche la nomination come miglior drama, categoria prestigiosa che la vedrà battagliare ...