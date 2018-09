El Shaarawy e Cristante | Birsa e Stepinski | all’Olimpico 2-2 Roma Chievo

Roma-Chievo 2-2 - sprecato il doppio vantaggio di El Shaarawy e Cristante : Roma e Chievo hanno pareggiato 2-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della quarta giornata della serie A. Festival delle occasioni sprecate per i giallorossi, per due volte in vantaggio , con El ...

Roma-Chievo 2-2 - El Shaarawy e Cristante non bastano. Rimonta degli scaligeri : La Roma non riesce a rialzarsi e pareggia con il Chievo per 2-2 nel lunch match della quarta giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi, avanti per 2-0, si fanno clamorosamente Rimontare all’Olimpico e si devono accontentare di un misero punto. Il doppio vantaggio arriva nel primo tempo con due fiammate di El Shaarawy e Cristante ma a quel punto i padroni di casa sembrano finire la benzina e nella ripresa si devono inchinare al ...

