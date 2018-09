E sul ponte Toti attacca | Non tollereremo ritardi

Il viceministro alle Infrastrutture Rixi sul ponte di Genova : 'Meglio per Aspi se resta da parte' : Credo che in questa fase meno Autostrade sia presente, più si tiene di lato, più convenga ad Autostrade stessa'. Lo dice il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi a 'L'Intervista' di Maria ...

Ancora ironia di Toninelli sul ponte : «Ho revocato la revoca al barbiere». E cancella il post : Il ministro dei Trasporti, dopo le critiche per il sorriso a Porta a Porta col plastico del ponte Morandi, posta una foto in cui annuncia il taglio di capelli con la didascalia: «Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere». Pochi minuti dopo riposta la foto ma con una didascalia diversa

Rischio sicurezza - chiuso il ponte sull'Adda tra Lecco e Bergamo : La decisione è stata presa venerdì sera, sulla base di indicazioni tecniche che hanno portato a vietare la circolazione dei veicoli ma anche dei treni, in vista di lavori d'urgenza. La struttura sarà chiusa al traffico viario e ferroviario fino a data da destinarsi.

Dopo il dolore Toti esorta il governo 'non tollereremo ritardi sulla ricostruzione' del ponte di Genova : Ad un mese dal crollo c'è' il decreto sull'emergenza ma manca il nome del commissario, e i tempi per ricostruire il ponte rischiano di allungarsi, in attesa di comprendere come finirà la procedura per ...

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad Autostrade - poi rimuove il post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere

Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi : bufera sul Ministro : Il Ministro Danilo Toninelli ospite da Vespa posa sorridente di fronte al plastico del nuovo Ponte Morandi e scatta la polemica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco dei 5 Stelle, sorride mentre maneggia il modellino del Ponte crollato il 14 agosto, dimenticando forse per un attimo le 43 vittime e tutti problemi per gli sfollati e per un’intera Città.Toninelli viene ritratto sorridente da varie angolazioni in ...

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

«Sicurezza a rischio» - chiuso il ponte sull’Adda a Bergamo : A data da destinarsi, nessuna certezza sui tempi per riaprire l’infrastruttura sull’Adda che porta a Paderno (Lecco). «Servono 5 milioni per un intervento strutturale» I parametri rilevati dal sistema di monitoraggio continuo di Rete ferroviaria italiana