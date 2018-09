Due motociclisti feriti sulla provinciale a Sovico | indagini in corso

Doppio incidente sul Fasce - gravi Due motociclisti : La domenica di bel tempo ha spinto molti a prendere la moto per un giro sulle strade dell'entroterra. Ma per due centauri la giornata si è conclusa prima sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e ...

Ricoverati Due motociclisti nel fine settimana : Ricoverati due motociclisti nel fine settimana . Sono 132 gli incidenti stradali ad oggi verificatisi. Due uomini in ospedale Due motociclisti sono Ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di ...

Francia - ASSURDO errore dei Due motociclisti durante parata presa della bastiglia (VIDEO) : presa bastiglia , incidente moto e gaffe a parata 14 luglio/ Video, l’irritazione di Macron: l’uomo dei simboli Il momento della caduta dei due motociclisti durante la parata – Youtube Mettete la Festa Nazionale francese, un 14 luglio che da quelle parti non può essere mai un giorno come un altro: d’altronde si celebra la presa della bastiglia , una sorta di atto costitutivo per la nazione. Aggiungeteci il presidente ...

Domenica di sangue in Alto Adige - morti in Due incidenti Due motociclisti : Due motociclisti sono morti Domenica sera sulle strade statali dello Stelvio e della Val Monastero, in Alto Adige. Le vittime sono un turista spagnolo di 58 anni caduto sulla tornante 21 e morto sul colpo e un 45enne di Bergamo che cadendo ha riportato lesioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale.Continua a leggere