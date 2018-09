Dove vanno i rifiuti

Un’estate da star. Dove vanno le celeb in vacanza? : C’è chi ozia pigramente sotto l’ombrellone, con occhiali da sole (strategici anche contro i fotografi) e fare indifferente, come Zoe Saldana e Marco Perego, in Toscana per qualche giorno, e chi vive vacanze più social che mai, come la modella Emily Ratajkowski, che dopo una fuga in Grecia con le amiche è volata a Miami tra le braccia del marito Sebastian Bear-McClard, perfetta guardia del corpo che non la perde di vista un attimo. ...