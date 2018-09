DOUGLAS COSTA | SPUTO IN FACCIA A DI FRANCESCO Video | prima testata e gomitata | espulso

Juve. DOUGLAS COSTA rischia 3 giornate : gomitata - testata e sputo a Di Francesco : Siamo nel recupero di Juve-Sassuolo, coi bianconeri che conducono 2-0 con la doppietta di CR7. Nell'azione del gol di Babacar, Douglas Costa ha un battibecco con Di Francesco. Sembra una lite come se ...

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! DOUGLAS COSTA da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

DOUGLAS COSTA : espulso per una testata e uno sputo a Di Francesco : Cristiano Ronaldo stavolta non delude e si sblocca. Contro il Sassuolo segna i suoi primi due gol in Serie A

VIDEO DOUGLAS COSTA sputa in faccia a Di Francesco! Incredibile gesto in Juventus-Sassuolo : Increscioso episodio negli istanti finale di Juventus-Sassuolo, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2019 vinto dai Campioni d’Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. Douglas Costa ha sputato in faccia a Di Francesco da distanza ravvicinata: un gesto assolutamente da condannare, visto prontamente dall’arbitro che ha sventolato il cartellino rosso davanti al bianconero che ora rischia anche una ...

Gesto orribile di DOUGLAS Costa! Prima litiga con Di Francesco - poi gli sputa in faccia : espulso [VIDEO] : Douglas Costa perde la testa nel finale di Juventus-Sassuolo: il brasiliano litiga con Di Francesco e poi gli sputa in faccia. Il VAR lo inchioda e l’arbitro estrae il rosso-- Episodio clamoroso accaduto nel finale di Juventus-Sassuolo. Si scaldano gli animi in campo, specialmente con Douglas Costa che si diverte a provocare gli avversari con finte e numeri da circo. Il brasiliano arriva ad un primo contatto con Di Francesco che gli ...

Shock DOUGLAS COSTA - sputa in faccia Di Francesco : adesso serve una stangata! : Shock Douglas Costa, sputa in faccia Di Francesco – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 4^ giornata del campionato di Serie A, la Juventus ha vinto contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Ronaldo. Gesto vergognoso di Douglas Costa che ha sputato in faccia a Di Francesco dopo altri brutti falli nelle azioni precedenti. Il brasiliano espulso ed adesso serve una stangata. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

DOUGLAS COSTA - che party! Dybala mattatore insieme ad altri compagni : Grande festa in casa Juventus per i 28 anni di Douglas Costa, compiuti venerdì 14 settembre. Alla sua festa di compleanno il più scatenato è stato senza dubbio il compagno di reparto bianconero Paulo ...

L’Uomo del Giorno - DOUGLAS COSTA : alla Juventus da Campione del Mondo : 1/12 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

DOUGLAS COSTA lo spaccaJuve : Allegri ha il 12° titolare : Mister 15 punti se la ride nel ritiro del New Jersey, in attesa di scendere in campo con la Seleçao. Poco più di un anno fa Douglas Costa iniziò l'avventura bianconera da queste parti, con l'abituale ...

Intervistare DOUGLAS COSTA è impossibile - chiunque passa gli fa uno scherzo : Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta al Tardini contro il Parma volti distesi e sorridenti in casa Juventus. I calciatori e i dirigenti sono usciti dallo stadio mostrando sorrisi e sguardi soddisfatti ...

Juventus - almeno uno tra Dybala e DOUGLAS COSTA deve giocare sempre. Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

La Juve si dimostra già compatta - DOUGLAS COSTA e Cancelo fanno la differenza : Il commento dello storico e tifoso Giovanni De Luna alla sfida Juventus-Lazio , 2-0, primo anticipo della seconda giornata del campionato di serie A, giocato all'Allianz Stadium di Torino.

Juventus - DOUGLAS COSTA : "Cristiano Ronaldo ci porta a un altro livello" : "La Juve ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho imparato a vivere", spiega a "Italian Football Tv". cr7 - "Penso che la Juve sia già a un grande livello ma la società ha voluto fare ...