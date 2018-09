Douglas Costa | gomitata | testata e sputo a Di Francesco Video | dopo l' espulsione le

Juve : scuse Douglas Costa - ho sbagliato : ANSA, - TORINO, 16 SET - "Ho sbagliato, voglio scusarmi con tutti per la reazione che ho avuto". Douglas Costa si scusa con un post sui social per lo sputo in faccia a Di Francesco nel finale di Juve-...

Sputo Douglas Costa - il calciatore si scusa dopo il folle gesto : Sputo Douglas Costa – gesto shock di Douglas Costa che ha sputato l’avversario Di Francesco, nelle ultime ore messaggio di scuse del brasiliano: “Vorrei scusarmi con tutti i tifosi della Juventus – ha scritto il brasiliano – per questa reazione fuoriluogo nella partita di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti positivi e negativi. Ho sbagliato di brutto, ne sono ...

Juventus-Sassuolo - Douglas Costa si scusa sui social : “ho sbagliato di brutto - mi scuso con tutti” : L’esterno brasiliano ha chiesto scusa sui social per lo sputo rivolto a Di Francesco nel finale di Juventus-Sassuolo Ha fatto discutere più lo sputo di Douglas Costa che la doppietta di Cristiano Ronaldo, il brasiliano infatti ha rovinato una bella prestazione con il cartellino rosso arrivato nel finale di Juventus-Sassuolo. L’ex Bayern ha reagito ad un fallo di Federico Di Francesco, sputandolo in viso dopo un acceso ...

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Quante giornate di squalifica rischia Douglas Costa dopo lo sputo? Il regolamento prevede una pena severa : Quante giornate di squalifica rischia Douglas Costa dopo lo sputo a Di Francesco? Episodio davvero inqualificabile durante Juventus-Sassuolo, il regolamento prevede una pena abbastanza severa Incredibile quanto successo nei minuti finali di Juventus-Sassuolo. Con la Juventus in completo controllo della gara e avanti 2-0 nel punteggio, nei minuti di recupero sono saltati i nervi. Protagonista in negativo Douglas Costa, entrato nervoso in ...

è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l'attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l'arrembaggio finale