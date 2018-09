Domenica Live | Barbara D’Urso e Malgioglio cadono per terra VIDEO

Domenica Live - la D’Urso contro Romina Power - invita le Lecciso ma è nuovamente un Flop : Le sorelle Lecciso ci riprovano a “Domenica Live” e fanno ancora fiasco Barbara d’Urso ha battezzato la nuova stagione di “Domenica Live” con Loredana Lecciso, il triangolo con Al Bano e Romina Power (presa amabilmente in giro) e il “Dadaunpa” al cospetto delle gemelle Kessler. Ma ha trovato una nuova chiave per arrivare al pubblico: ha inaugurato il racconto semi-vintage. Per tutte le storie che ha proposto ha mandato in onda ...

Malgioglio a Domenica Live balla sui tacchi : cade e butta giù la d’Urso VIDEO : VIDEO caduta Cristiano Malgioglio che balla sui tacchi a Domenica Live da Barbara d’Urso Cristiano Malgioglio è tornato a Domenica Live. Non per un’intervista con Barbara d’Urso bensì per cantare e ballare la sua ultima hit radiofonica, Danzando Danzando. Uno dei pezzi più ascoltati e ballati dell’estate, capace di conquistare grandi e piccini. Malgioglio si […] L'articolo Malgioglio a Domenica Live balla sui ...

Caduta in diretta per Barbara D'Urso con Malgioglio nella prima puntata di Domenica Live : Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'Caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di Cristiano ...

Domenica Live - la caduta di Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio (video) : Nella prima puntata di Domenica Live di oggi, 16 settembre 2018, è stato ospite Cristiano Malgioglio per cantare il suo brano estivo Danzando Danzando. Attorniato da un corpo di ballo, il cantante ha indossato un paio di scarpe rosse col tacco per la performance che ha colorato e movimentato la puntata subito dopo il talk delle 17, slot storico del contenitore Domenicale di Canale 5.Al termine dell'esibizione del cantante, Barbara d'Urso si ...

«Mauro Marin non vede suo figlio» : la denuncia a Domenica Live dell'ex compagna Jessica : ROMA - Mauro Marin è diventato padre da due mesi ma non vede il figlio. A dirlo è l'ex compagna Jessica , che ha scelto Domenica Live per raccontare al sua storia con l'ex gieffino. 'Quando è nato ...

Barbara D'Urso - incidente in diretta nella prima puntata di Domenica Live : ecco cosa è successo con Malgioglio : ROMA - Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di ...

Accoglienza trionfale per Salvini a Domenica Live - ovazione del pubblico e il coro "Matteo - Matteo" : Giacca e camicia bianca, Matteo Salvini entra nello studio di Domenica Live, applauditissimo dal pubblico televisivo che intona "Matteo, Matteo". Lui ringrazia, a mani giunte, fa l'inchino, saluta. Scambia due baci con Barbara D'Urso, che lo invita a sedersi. Ma il pubblico non si ferma e continua ad applaudire. Un'Accoglienza trionfale negli studi Mediaset.Poi l'intervista può cominciare. Barbara D'Urso gli chiede conto subito del suo ...

Matteo Salvini - ovazione a Domenica Live dalla d'Urso : 'Di cosa parlerò stasera con Berlusconi' : E' stato accolto da una ovazione Matteo Salvini a Domenica Live. A Barbara d'Urso, il ministro degli interni ha anticipato i temi con cui vorrebbe parlare stasera con Silvio Berlusconi ad Arcore. Salvini e Berlusconi ceneranno insieme guardando l'amato Milan, e quello che preme a Salvini è il tema delle tasse. "Voglio abbassarle nel 2019". Nel cuore di Salvini, le Partite Iva e i piccoli imprenditori. Il lavoro dunque è al centro dell'interesse. ...

Antonio Candreva - l'ex moglie attacca a Domenica Live : «Dal mio ex marito continue azioni legali» : ROMA - Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, a Domenica Live, racconta il difficile rapporto con l?ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo...

Caduta Malgioglio-Barbara d’Urso : il VIDEO dell’esilarante ruzzolone a Domenica Live : Cristiano Malgioglio protagonista di una Caduta in diretta tv a Domenica Live, il cantautore coinvolge nel capitombolo (trash) anche Barbara d’Urso Dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, la presenza di Cristiano Malgioglio nel salotto Domenicale di Barbara d’Urso è quasi un appuntamento fisso. Non solo opinionista, il cantautore italiano è anche showman. Nell’esibizione odierna a ...

Barbara d'Urso e Malgioglio - video caduta Domenica Live/ “Sei scemo! Antonio Ricci ci fa un programma con noi” : Barbara d'Urso e Malgioglio, video caduta Domenica Live: “Sei scemo! Antonio Ricci ci fa un programma con noi”, commenta la conduttrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:20:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO / Video - caduta in diretta con Barbara D'Urso : "Ma sei scemo?" (Domenica Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:11:00 GMT)

