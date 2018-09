Domenica In | Puntata 16 settembre 2018 | In diretta

Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta : : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 13:44.

Domenica Live – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Il ritorno delle sorelle Lecciso che incontrano le gemelle Kessler. : Riparte, anzi decolla Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 alle […] L'articolo Domenica Live – Prima puntata del 16 settembre 2018 ...

Domenica In – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Torna Mara Venier e rivoluziona tutto. : Mara Venier Torna a Domenica In. Non una cosa da poco… Dopo anni di affanni e turbolenze del programma, una boccata di ossigeno può arrivare solo da chi conosce bene il programma e lo adora profondamente visto che è stato la sua fortuna. Domenica In | Mara Venier E così dopo i tanti trambusti della […] L'articolo Domenica In – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Torna Mara Venier e rivoluziona tutto. sembra essere il primo su ...

Domenica In - anticipazioni prima puntata del 16 settembre : gli ospiti : Finalmente la Domenica del dì di Festa dell’ammiraglia Rai è ai nastri di partenza. Romina Power e Gina Lollobrigida saranno le prime ospiti di Domenica In. Dall’altra parte, su Canale 5, partirà Barbara d’Urso con il suo Domenica Live, anche se dai primissimi risultati di queste settimane sembra che il vento dello share stia cambiando visto che la Vita In Diretta in onda nel pomeriggio sta vincendo su Pomeriggio 5. Domenica in, ...

Mara Venier - Domenica in : ospiti della prima puntata Feltri - Lollobrigida e Romina Power : Uno sguardo al passato, ma strizzando l' occhio al pubblico giovane. È così che Mara Venier vuole impostare l' edizione 2018/2019 di Domenica In , da domani alle 14 su Rai1, che la vede nuovamente in ...

Barbara d’Urso - torna Domenica Live : sorpresa nella prima puntata : Domenica Live, Barbara d’Urso entusiasta: una prima puntata ricca di sorprese e novità Barbara d’Urso sta tornando anche con Domenica Live. La prima puntata della nuova stagione del talk-show del fine settimana è infatti attesa per 16 Settembre 2018. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato le sue domeniche pomeriggio quando era ancora […] L'articolo Barbara d’Urso, torna Domenica Live: sorpresa nella prima ...

Domenica In - Albano ospite della terza puntata : Mara Venier, nuova conduttrice di Domenica In, continua a formare la sua squadra di super ospiti. L’esordio della conduttrice avverrà con Romina Power, che, secondo Blogo, sarà seguita due domeniche dopo dall’ex compagno Albano. Secondo quanto raccolto, infatti, il cantante di Cellino San Marco avrebbe già firmato da tempo il contratto con il programma di Rai Uno e non ci sarebbero mai stati intoppi. Albano è felice di essere ospite ...

La vita in diretta vs Domenica Live : chi vince la prima puntata? RaiUno con il 16 - 6% di share : Riparte la stagione televisiva (seppur a metà) e le sorprese non mancano. Perlomeno sul fronte Auditel. La società di rilevazione degli ascolti televisivi questa mattina, con un’ora di ritardo rispetto alla consuetudine, ha emesso i primi verdetti. La sfida più succulenta riguardava quella del pomeriggio, con la rinnovata sfida tra il “solito” Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso e la rinnovata vita in diretta con la coppia composta da ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 2 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 2 settembre 2018: La paura che Consuelo possa smascherarlo fa sì che Ignacio obblighi Julieta a partire immediatamente con lui per La Venta. Una volta andati via, però, l’automobile sulla quale viaggiano i due si blocca per strada, costringendoli a passare la notte in un paese vicino… Emilia, con un espediente, riesce a far incontrare Mauricio e Fe e li chiude dentro l’ex ...