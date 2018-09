Diretta Juventus U23-Alessandria streaming video e tv | precedenti e orario | quote e

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1) streaming video e tv : vittoria con il brivido! : Diretta Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A. Juventus-Sassuolo termina con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. Decide la doppietta di Cristiano Ronaldo, che finalmente si sblocca in Serie A. Inutile la marcatura finale di Babacar, che al 92’ anticipa Bonucci e spinge in rete un cross di ...

Juventus-Sassuolo 0-0 risultato e cronaca in Diretta live - Serie A 2018/2019 : Juventus-Sassuolo, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Inedito scontro al vertice all’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. I bianconeri, con 9 punti, guidano la classifica insieme al Napoli (gli azzurri hanno una partita in più avendo giocato ieri contro la Fiorentina), il Sassuolo, con 7 punti è al secondo posto e in caso di vittoria potrebbe ...

