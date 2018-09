Di Maio | Incontro Salvini-Berlusconi? Fatti del centrodestra

Di Maio ‘minaccia’ impero Berlusconi : teme l’intesa Lega-FI/ Stasera incontro Salvini-Cavaliere ad Arcore.. : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "Stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Caporalato - l'incontro in corso in Prefettura con Di Maio : Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato al vice presidente del Consiglio come, al di là della parte repressiva, manchi un'azione decisa di intervento sulla intermediazione del lavoro e sul ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva - sciopero 11 settembre : Di Maio convoca sindacati/ Ultime notizie : Landini "Dobbiamo andare all’incontro" : Ilva, sciopero nazionale l'11 settembre. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:12:00 GMT)

IIA - la Cisl Irpinia-Sannio chiede incontro urgente a Di Maio : Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal segretario generale Fim-Cisl Irpinia Sannio Luigi Galano e dal segretario generale della Cisl Irpinia Sannio Mario Melchionna al Ministro dello Sviluppo ...

Toscani racconta l’incontro con Di Maio : “È un pivello - Calenda è più preparato” : “Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero”. Il fotografo Oliviero Toscani racconta in un’intervista al Corriere della Sera il suo incontro con il vicepremier Luigi Di Maio per lo scatto dell’immagine poi finita sulla copertina di Forbes Italia. “Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c’erano prima se è per questo”, dice Toscani. “Meglio lui dell’ex ministro Carlo ...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Ischia un anno dopo - blitz di Di Maio sull'isola : incontro coi sindaci e il commissario per la ricostruzione : Ischia - Luigi Di Maio sarà a Ischia nella giornata di oggi. Il vicepresidente del Consiglio sbarcherà nelle prossime ore a Casamicciola Terme dove, in occasione del primo anniversario...

ancora stallo sull'ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

ILVA - DI Maio : “ARCELOR MITTAL? OFFERTA INSODDISFACENTE”/ Ultime notizie : “Nuovo incontro se migliorano piano” : ILVA, Di MAIO verso annullamento della gara: “ARCELOR Mittal non ha migliorato OFFERTA”. Le Ultime notizie: sindacati delusi, chiedono passi avanti al ministro dello Sviluppo economico(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Foodora e Domino's Pizza : "Con Di Maio Incontro positivo" : Spiragli positivi dopo l'incontro tra il ministro del lavoro Di Maio e i rappresentanti delle aziende che si occupano di consegna di cibo a domicilio. "Un incontro costruttivo", ha detto Gianluca ...

Incontro Di Maio-Le Maire : "sulla buona strada" per Fincantieri/Stx : Così su Twitter il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al termine dell'Incontro a Roma con il vice premier, Luigi Di Maio. Un Incontro durante il quale è stata discussa la strategia di ...